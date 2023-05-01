影／50元理髮與夫攢下錢 阿嬤捐心肺復甦機完成丈夫遺願

彰化愛心阿嬤黃美智與丈夫陳金村以往一起經營理髮店，靠著每次理髮50元慢慢攢下錢拉拔7個孩子長大，黃美智今天捐出價值90萬元的「自動心肺復甦機」給彰化縣消防局，希望為去世的丈夫完成「有意義的事」。

81歲的黃美智今天在女兒陪同下捐贈「自動心肺復甦機」1台給彰化縣消防局，彰化縣長王惠美感念阿嬤的愛心，也特別邀請阿嬤及子女們茶敘並回贈感謝狀，場面溫馨。

王惠美說，黃美智阿嬤過去與丈夫陳金村靠著每一次理髮不過50元的收費，省吃儉用，把6女1子拉拔長大，陳金村2020年底因病逝世後，阿嬤不是想著留給子孫金錢或房屋，而是想要留給子孫認真做事的精神，所以捐贈「自動心肺復甦機」給彰化縣消防局，讓機器成為救護現場的一雙手，可以救更多人。

「那沒什麼，丈夫已經走了，我得替他完成心願。」黃美智說，以前和丈夫一起工作時，丈夫曾對她說，「如果我們能存下一點錢，我們也來捐個錢，做點有意義的事」，所以她就一直想著要做什麼事是有意義的?女兒就說要替她詢問相關單位，她只是想替丈夫完成心願。

王惠美說，彰化縣去年消防局執行到院前心肺功能停止(OHCA)救護案件共1378件，急救成功率25.11%，其中康復出院人數33人，可見在搶救生命過程中，「自動心肺復甦機」非常重要，由於黃美智阿嬤的二女兒陳慧君在台北市政府消防局擔任義勇消總隊防火宣導大隊副總幹事、四女兒陳敏茹在松山中隊擔任防火宣導隊員的機緣，才有這樣的因緣捐贈「自動心肺復甦機」回饋故鄉。

陳慧君說，她的父母靠一雙手打拚賺錢，也希望用大愛跟眾生結緣，她在台北20多年，今天很難得有非常好的機會回饋彰化，仍對於媽媽的行動感到開心，也完成爸爸的心願。