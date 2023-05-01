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竹山開挖出世界級逆衝斷層 車籠埔斷層園區邁入第10年

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山車籠埔斷層保存園區最重要的半圓球形的劇場建築，就是斷層槽溝劇院，保存著車籠埔斷層的地質剖面景觀。記者黑中亮／攝影
竹山車籠埔斷層保存園區最重要的半圓球形的劇場建築，就是斷層槽溝劇院，保存著車籠埔斷層的地質剖面景觀。記者黑中亮／攝影

24年前的921地震後，位於竹山的車籠埔斷層保存園區，位處斷層所在，地下地層被逆向抬升1.7公尺，透過開挖而出的「世界級逆衝斷層」，現址清楚的礫石與土層介面落差，可一窺昔日百年大震的巨大能量。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，車籠埔斷層保存園區是現址保留，經多方單位通力合作，從2013年5月1日開放至今，正邁入下一個10年，在見證921大地震的車籠埔斷層現址，於斷層線介面上展示全球首台監控儀器，透過精密監測，研究斷層位移，了解斷層活動行為，收集地震數據，力拚預測地震，能達到地震避、減災。

館長焦傳金表示，去年11月與捷克科學院合作，在園區的車籠埔斷層設置監控儀器，將收集到的地震資料與數據，透過研究分析，長期將能協助預測地震的發生，唯有不斷監測數據，才能對地震有更深了解；同時保存珍貴的「世界級逆衝斷層」。

科長詹文碧回顧建館歷程說，當年地質學家動用許多科學方法，才找出正確斷層位置，先將建築外觀蓋好後，再往下挖掘槽溝；10年來許多觀眾對「斷層溝槽保存館」特殊外型好奇又感興趣，它的設計概念源於「天圓地方」的意象，以此呼應古人對天地想像的宇宙觀。

竹山車籠埔斷層保存園區最重要的半圓球形的劇場建築，就是斷層槽溝劇院，保存著保存車籠埔斷層的地質剖面景觀。記者黑中亮／攝影
竹山車籠埔斷層保存園區最重要的半圓球形的劇場建築，就是斷層槽溝劇院，保存著保存車籠埔斷層的地質剖面景觀。記者黑中亮／攝影
竹山車籠埔斷層保存園區保存著世界級逆衝斷層「車籠埔斷層」的地質剖面景觀。記者黑中亮／攝影
竹山車籠埔斷層保存園區保存著世界級逆衝斷層「車籠埔斷層」的地質剖面景觀。記者黑中亮／攝影

921大地震

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