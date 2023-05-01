快訊

「康熙」男星昔月入百萬 吸毒毀形象神隱10年近況曝光

民進黨派往國防部機要人員離職 貼文內容「耐人尋味」引揣測

中捷松竹自助借還書站 近2年逾13萬冊

中央社／ 台中1日電

台中市圖書館台中捷運松竹站設置自助借還書站，即將屆滿2年。中市圖今天表示，近2年共締造逾13萬冊服務量，為感謝愛閱讀的市民，將舉辦限定抽獎活動到月底截止。

台中捷運綠線於4月25日通車滿2週年，而台中市立圖書館於松竹站設置的自助借還書站，從民國110年5月19日啟用至今也即將屆滿2週年，中市圖今天公布統計，松竹站自助借還書站已締造逾13萬冊的服務量。

台中市政府文化局表示，捷運松竹自助借還書站採24小時提供服務，每天更新熱門圖書並提供預約取書，持中市圖借閱證就能輕鬆使用，已成為在地民眾與通勤族的閱讀便利站。

文化局指出，捷運自助借還書站深獲在地居民喜愛，常見鄰近社區民眾帶著小朋友一起來借書，將整台嬰兒車裝滿兒童繪本回家共讀；通勤上班族也可以預約圖書在捷運站取書，省去前往圖書館的交通時間，直呼「真的好方便」。還有家庭主婦買菜回家時順便借本食譜，讓晚餐菜色更加豐富。

中市圖表示，為提供更多優質好書，持續編列預算增購文學、生活風格、商業理財、兒童繪本等主題新書，讓民眾每次瀏覽自助借還書站時充滿新鮮感。

為回饋愛閱讀市民，中市圖推出限定活動，從5月1日至31日期間到自助借還書站借書，有機會抽中台中捷運高人氣造型積木、工程車意象雨傘、捷運環保提袋、小綠綠造型捷運票卡套等多項熱門吸晴商品。

台中捷運 圖書館 台中市

延伸閱讀

五一勞動節「這群人」不休假 蔣萬安赴北捷慰勞同仁

屏東海生館圖書館走出去 助縮短偏鄉教育教鄉差距

捷運超胸正妹是她！「路人視角」扣子全開太邪惡

運量難提升「輕軌能救台中捷運」？ 網搖頭曝1關鍵：這才是大招

相關新聞

竹山開挖出世界級逆衝斷層 車籠埔斷層園區邁入第10年

24年前的921地震後，位於竹山的車籠埔斷層保存園區，位處斷層所在，地下地層被逆向抬升1.7公尺，透過開挖而出的「世界級...

台中職業死傷逐年攀升 綠批四成事業單位未按月通報

民進黨台中市議員今聯合質詢，指出中市職災造成失能次數連年攀升，台中市勞工事業單位是六都第三多，但勞動檢查場數卻是六都最少...

投147線港源段拓寬通車 全線拓寬還差7公里

南投縣政府向中央爭取2.6億元改善投147線4.6K至7.3K區段，拓寬成9米路，歷經年餘修建，今通車；縣府表示，該路段...

台中等嘸「好孕專車」 社會局：雙十公車與捷運都可搭

台中市議員何文海今質詢指出，有6縣市推出「好孕專車」，但台中市政府何時實施，遙遙無期。他建議市府跟上腳步，讓台中的孕婦、...

影／50元理髮與夫攢下錢 阿嬤捐心肺復甦機完成丈夫遺願

彰化愛心阿嬤黃美智與丈夫陳金村以往一起經營理髮店，靠著每次理髮50元慢慢攢下錢拉拔7個孩子長大，黃美智今天捐出價值90萬...

6月新娘遭無照外工撞重傷 台中民代批就業基金為何不能補助

台中20多歲的陳姓女子今年要當6月新娘，3月卻遭無照駕車的外籍移工撞成重傷，全身多處骨折傷勢嚴重昏迷住進加護病房，至今索...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦