中捷松竹自助借還書站 近2年逾13萬冊

台中市立圖書館在台中捷運松竹站設置自助借還書站，即將屆滿2年。中市圖今天表示，近2年共締造逾13萬冊服務量，為感謝愛閱讀的市民，將舉辦限定抽獎活動到月底截止。

台中捷運綠線於4月25日通車滿2週年，而台中市立圖書館於松竹站設置的自助借還書站，從民國110年5月19日啟用至今也即將屆滿2週年，中市圖今天公布統計，松竹站自助借還書站已締造逾13萬冊的服務量。

台中市政府文化局表示，捷運松竹自助借還書站採24小時提供服務，每天更新熱門圖書並提供預約取書，持中市圖借閱證就能輕鬆使用，已成為在地民眾與通勤族的閱讀便利站。

文化局指出，捷運自助借還書站深獲在地居民喜愛，常見鄰近社區民眾帶著小朋友一起來借書，將整台嬰兒車裝滿兒童繪本回家共讀；通勤上班族也可以預約圖書在捷運站取書，省去前往圖書館的交通時間，直呼「真的好方便」。還有家庭主婦買菜回家時順便借本食譜，讓晚餐菜色更加豐富。

中市圖表示，為提供更多優質好書，持續編列預算增購文學、生活風格、商業理財、兒童繪本等主題新書，讓民眾每次瀏覽自助借還書站時充滿新鮮感。

為回饋愛閱讀市民，中市圖推出限定活動，從5月1日至31日期間到自助借還書站借書，有機會抽中台中捷運高人氣造型積木、工程車意象雨傘、捷運環保提袋、小綠綠造型捷運票卡套等多項熱門吸晴商品。