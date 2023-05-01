6月新娘遭無照外工撞重傷 台中民代批就業基金為何不能補助

台中20多歲的陳姓女子今年要當6月新娘，3月卻遭無照駕車的外籍移工撞成重傷，全身多處骨折傷勢嚴重昏迷住進加護病房，至今索賠無門，已自費100多萬，至今復健中，孤立無援，希望肇事移工負賠償責任。台中市議員陳廷秀問，難道此案無法從就業安定基金支付？勞工局長張大春表示會研議基金運用範圍，建議中央同意。

陳廷秀今天在市議會業務質詢批評中央，就業安定基金濫發補助令人民難以接受，他舉例去年遭外籍移工撞傷的女子，到現在求告無門。反觀勞動部就業安定基金設立目的，是為促進國民就業與勞工福祉，卻成勞動部的「小金庫」，日前引發爭議的補助高雄廿五淑女事件活動3000萬元，這與就業安定基金何關，令人痛心。

陳廷秀說，2022年台中20多歲陳姓女子，原訂今年6月23日與男友結婚，不料6月2日傍晚5點多，騎電動機車行經龍井區中華路3段與中山中路二段口，被越南籍阮姓（24歲）逃逸移工無照駕車疑似闖紅燈撞飛，阮男和車上共6人肇事後棄車逃逸，陳女因全身多處骨折傷勢嚴重昏迷住進加護病房，索賠無門，自費一百多萬，至今還在復健中。

陳廷秀說，雇聘移工時有就業安定基金，應有400億的規模，當企業或雇主在進用外勞時、按月繳納給政府的費用。設立的目的是當企業進用外勞到本國分食本國勞工就業機會時，政府能透過運用這筆費用協助本國勞工提升技能、參與就業訓練、並協助本勞就業。這筆基金現在淪為小金庫，中央想補助誰就補助誰，原來就安基金還有其他用途，而勞工之苦，中央知道嗎？

陳廷秀問勞工局張大春，陳姓女子是否適用「就業安定基金」？張大春回覆說，針對在台肇事的移工，受害的民眾確實求償無門，而「就業安定基金」有三至四個適用範圍：一、促進國民就業，二、移工管理的事項三、就業安全，四、促進勞工福祉，而議員提到的部分，會盡快研議向中央反映，以保障市民的權益。