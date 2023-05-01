彰化縣府編3千萬提供工讀機會 邀大專青年暑期返鄉服務

彰化縣政府今年加碼擴大招募「大專青年學生暑期工讀營隊」，預計編列3千萬元經費，招募660名大專青年返鄉服務，彰化縣長王惠美表示，希望透過提供工讀機會，讓大專生能更了解彰化這塊土地，同時能賺取註冊費用減輕家庭負擔，即日起開放報名到5月11日。

王惠美今天會同縣府教育處、青年發展處等，邀請全國各大專院校「凡設籍彰化縣」的青年學子，把握這次工讀的機會，利用暑假期間返鄉服務，累積歷練成長的能量，將來都能成為「新時代」優秀人才。

教育處工讀生報名即日起至5月10日止，工讀期間從7月3日至8月11日，時薪180元;青發處工讀生報名到5月11日，工讀期間7月3日至8月31日，工讀時薪180元，月薪約2萬6400元。

王惠美說，大專青年回鄉打工也不錯的選擇，本次有兩個單位提供工作機會，縣府青年發展處共提供160個名額，將職缺放在縣府各局處室協助公務推動，也讓年輕朋友利用暑假期間到縣府熟悉相關業務；教育處提供500個名額，讓在外的大專院校學生們能夠回到故鄉，透過他們的專業帶領國中小學生，讓孩子們能多元學習，同時讓返鄉大專生同時能夠跟爸媽多相處，工作中也能對彰化這塊土地能夠有更多了解，更愛這塊土地。

教育處則規劃辦理共6周的主題課程，內容包括「英文、AI、科學職涯探索、食農、體育、童軍、品德教育、趣味閱讀、作業指導」，希望在外的大專院校同學可以利用機會，回到故鄉，教導學弟妹們。

教育處表示，暑期工讀計畫目的在於提供彰化在地子弟提前就業培訓、生涯發展規劃，落實提高彰化縣青年就業率，吸引青年人才在彰化扎根，讓彰化成為青年友善城市。

簡章可查詢教育處https://www.newboe.chc.edu.tw/posts/39281、青年發展處https://youth.chcg.gov.tw/news/bXehD823WsWkPzG_K3evrwaLUC3hGy，也可電話諮詢。

教育處聯絡人：學特科林小姐 7531861

青發處聯絡人：職涯科林小姐 7121530-13