報稅簡訊「怪怪的」民眾誤認詐騙 國稅局遭議員批：嘜來亂

今天是報稅第一天，國稅局廣告宣傳附短網址連結的簡訊給適用「手機報稅」的民眾，還說可參加抽獎，民眾認為簡訊連結有「怪怪的網址」，符合警方宣傳的「詐騙簡訊」樣態，要求市議員張芬郁代為報警，國稅局則確認是「係金ㄟ」，張芬郁質疑為何不用行政院數位部開發的政府短網址，讓民眾分不清楚真假，甚至誤認是詐騙訊息。

報稅季節今開跑，一早就有民眾向市議員張芬郁反應收到詐騙簡訊，內容寫著「您好！經查台端係屬適用手機報稅之案件，以手機完成申報並得參加抽獎，操作方式詳參新聞稿(https://reurl.cc/2W9nm6)。」

民眾認定是詐騙集團搭報稅時事，指「那個簡訊有連結一個怪怪的網址，警察之前就一直在宣導不明的連結不要點」，他請張芬郁報警並趕快提醒鄉親不要受騙。

張芬郁立即向中區國稅局詢問，確認簡訊是真的，連結顯示的是中區國稅局「手機報稅3.0新功能，宅在家報稅真輕鬆」的新聞網頁，確認是國稅局簡訊，虛驚一場。

張芬郁說，收到詐騙簡訊已成日常，政府長期宣導沒有.gov、不明網址不要點，避免被騙或點進釣魚網址，國稅局應有所了解，避免詐騙集團利用報稅季節來添亂。

張芬郁說，數位部曾宣布建置政府短網址gov.tw/mda服務，只允許政府單位的網址使用，只要看到是 gov.tw/ 後面三個字母，就可放心是政府網站，目前開放給全台灣各級政府單位使用，也應宣導是民眾可信賴連結。

國稅局還在用民間公司的短網址服務，還可抽獎，難怪被懷疑，也降低政府的公信，她擔心，民眾如果都相信這類簡訊是真的，對類似的簡訊連結就會降低警覺心。

張芬郁呼籲政府各級機關應該在反詐騙上有聯合一致的認知和行動，不要造成民眾資訊混亂，讓詐騙集團有機可乘。