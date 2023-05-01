台中西屯寸土寸金 市府承諾2處社宅預留托育空間

台中市去年出生人口下降2.3%、減幅雖是六都最少的，議員張廖乃綸指出，西屯區人口數是第二大區，但寸土寸金，希望市府擴建托育機構，另市府承諾2處社宅預留托育空間，說到要做到。

台中市議會民政業務質詢，張廖乃綸說，內政部統計，去年台灣新生兒只有13萬8986人，創下歷史新低，今年1月新生兒也只有1萬948人，較去年同期減少2189人，台中減2.3%。西屯區設籍人口數達23萬3220人，是台中第二大區，截至今年3月底為止0-2歲的孩子有4862人，全市第二多，西屯區已開辦西屯社區公共托育家園及公辦民營的托嬰中心，提供36個日間托育服務名額，僧多粥少、顯然不夠，西屯區需要更多的公托。

張廖乃綸說，她10多年來不斷爭取並盤點閒置空間，爭取利用何厝市場2樓閒置空間，設置西屯第一個大公托及親子館，地方關切工程進度，期盼這個大公托暨親子館能盡快開辦營運。

社會局表示，目前第一階段已竣工，正進行結算程序，緊接著會辦理第二階段工程發包，第二階段工程預計7月底完成，驗收後進行托嬰中心設置籌備，預計最快9月開辦。

張廖乃綸建議市府興建社宅或捷運場站時，應將公托親子館納入規劃。目前西屯國安段社會住宅第一期及惠來厝段社會住宅，工程進行中，社會局應該提前設計規劃，社會住宅完工後無縫接軌設置公托及親子館。尤其國安段社宅，緊鄰工業區及科學園區，至少要規劃公托及小型親子館，市府承諾會預留80坪空間，一定要做到。

社會局長廖靜芝說，目前這2處社會住宅都有預留2處空間設置公共托育空間，社會局會配合工程進度，提前規劃。