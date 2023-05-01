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台灣省議會議事大樓落成65周年 圓型屋頂貓道曝光

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
為了減輕重量，台灣省議會議事大樓屋頂貓道利用屋頂的鐵架支撐重量，部分地方為半懸空狀。圖／立法院中南部服務中心提供
為了減輕重量，台灣省議會議事大樓屋頂貓道利用屋頂的鐵架支撐重量，部分地方為半懸空狀。圖／立法院中南部服務中心提供

今天是台灣省議會議事大樓落成65周年，先前並已列為市定古蹟。立法院民主議政園區為此，今首次公布數張建物「圓型屋頂」的內外照片，以及進屋頂前行走貓道的驚險過程，讓民眾有機會了解當年興建圓型屋頂、坍塌後改變工法的歷史故事。

立法院中南部服務中心說，省議會議事大樓的特色就是圓型屋頂，直徑16.6公尺、高4.7公尺，原本擬以鋼筋水泥興建，但興建過程中卻發生坍塌。為減輕重量，後來改採鐵架外貼銅皮的方式興建。

據傳，當年省議會是為配合防空疏散而從台北遷移至霧峰，貼滿銅皮散發金色光芒的屋頂，於空中來看過於顯眼，因此後來決議讓銅皮自然氧化，而呈現目前古樸的青色。

圓型屋頂內也是放置燈具的地方，因此當屋頂下方議事堂的燈不亮了，維修人員就必須走在3層樓高且沒有圍欄的貓道上，再爬上懸空的樓梯進入屋頂內，過程極為驚險。加上在外罩銅皮又幾無通風的屋頂內工作，悶熱異常，非常辛苦。

服務中心說，不管是過去或現在，許多默默付出的基層工作人員，都是讓議事順利推動的幕後功臣，他們的努力也值得被看見。但也因為進入圓型屋頂的貓道過於危險，目前無法讓開放民眾進入屋頂內參觀。

中心表示，立法院民主議政園區網站自去年11月22日上線後，目前已有7萬2611人次瀏覽，網站提供園區介紹、預約導覽、會議室等各項資訊，圓型屋頂專題網址： https://daap.ly.gov.tw/tw/daap/344.html  ，歡迎上網閱覽。

要進入台灣省議會議事大樓圓型屋頂貓道前，必須打開僅容一個人通過的採光窗，接著以幾乎仰躺的方式進入。圖／立法院中南部服務中心提供
要進入台灣省議會議事大樓圓型屋頂貓道前，必須打開僅容一個人通過的採光窗，接著以幾乎仰躺的方式進入。圖／立法院中南部服務中心提供
踏上貓道令許多人腿軟，接著還要打開頭頂暗門、放下樓梯，才能進去。圖／立法院中南部服務中心提供
踏上貓道令許多人腿軟，接著還要打開頭頂暗門、放下樓梯，才能進去。圖／立法院中南部服務中心提供
台灣省議會議事大樓屋頂放置議事堂所用的燈具，若要維修最中間的燈具，得走在像是獨木橋的貓道上。圖／立法院中南部服務中心提供
台灣省議會議事大樓屋頂放置議事堂所用的燈具，若要維修最中間的燈具，得走在像是獨木橋的貓道上。圖／立法院中南部服務中心提供
工作人員從台灣省議會議事大樓天花板暗門驚險的走上維修空間。圖／立法院中南部服務中心提供
工作人員從台灣省議會議事大樓天花板暗門驚險的走上維修空間。圖／立法院中南部服務中心提供
台灣省議會議事大樓落成65周年，圓型屋頂是特色。圖／立法院中南部服務中心提供
台灣省議會議事大樓落成65周年，圓型屋頂是特色。圖／立法院中南部服務中心提供

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