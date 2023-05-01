沙鹿民宅因新建案排水不良內外淹水？中市府：已會勘尋解法
梅雨季節將到，上月大雨，台中市沙鹿區一處民宅屋內外嚴重淹水，床和家電都泡在水中，居民抱怨是新建案影響住家旁排水系統，台中市府表示，已找居民和各單位會勘，建商表明將配合改善排水設施，解決淹水情形。
沙鹿區一戶居民表示，他住家旁的排水系統末端，被建案完全堵住，造成排水不良，汙水嚴重淤積，蚊蟲孳生，因為原有公溝重測後，造成位於斗潭路有處路段低窪，每逢下雨淹水嚴重，他已向中市府相關單位反應，住家旁原國有土地的排水失去功能，造成他家屋內外淹水40公分，他們在此已住數十年。
台中市政府表示，都發局4月19日已邀集陳情人、起造人營造廠、監造建築師、建設局、水利局及沙鹿區公所等相關單位辦理現場會勘，此案民間建案內排水設施出現排水不良情形，依監造建築師意見，建議調高既有排水溝末端高度，以銜接公共排水溝側溝，並重新設定溝底高度後，後續再調高陳情人2戶排水設施。待2戶屋主確認施工詳細圖後，建商將配合施作改善，解決淹水情形。
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