沙鹿民宅因新建案排水不良內外淹水？中市府：已會勘尋解法

梅雨季節將到，上月大雨，台中市沙鹿區一處民宅屋內外嚴重淹水，床和家電都泡在水中，居民抱怨是新建案影響住家旁排水系統，台中市府表示，已找居民和各單位會勘，建商表明將配合改善排水設施，解決淹水情形。

沙鹿區一戶居民表示，他住家旁的排水系統末端，被建案完全堵住，造成排水不良，汙水嚴重淤積，蚊蟲孳生，因為原有公溝重測後，造成位於斗潭路有處路段低窪，每逢下雨淹水嚴重，他已向中市府相關單位反應，住家旁原國有土地的排水失去功能，造成他家屋內外淹水40公分，他們在此已住數十年。