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非法業者排廢水疑汙染霧峰1期農作 最高可罰1500萬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局摸黑查獲非法業者，排廢液汙染稻作。圖／環保局提供
台中市環保局摸黑查獲非法業者，排廢液汙染稻作。圖／環保局提供

台中市政府環保局27日接獲民眾通報，霧峰區峰谷二橋下溪疑遭偷排廢水，環局查獲非法清理廢棄物業者，擅自受託違規處理及堆置廢棄物，環保局當場告發並將業者移送檢調偵辦。查獲屬實，依刑法可處1年以上5年以下有期徒刑，併科最高1500萬元罰鍰。

農業局補充說明，為確保此處溪流周邊農產品品質安全，將請霧峰區公所現勘，並依農作物重金屬等汙染監測管制作業程序，將臨近農地坵塊生產的食用作物，納入今年1期作汙染監測對象。

中市環保局表示，27日接獲通報，當天派員稽查，現場溝水呈紅色，當場採集溪水送驗釐，並往上游查找汙染源。結果查獲一名業者，上游廠房違法堆置貝克桶、太空包等廢棄物，疑廢液排出導致溝渠汙染，當場依水汙染防治法告發處分。

環保局指出，因認為此件案情不單純，28日上午會同保七環保警察追查，查獲這名業者未領廢棄物清除處理許可，逕自受託清除處理及違法堆置廢棄物，涉及廢棄物清理法第41、46條行政刑罰，環保局立即登錄檢警環平台將此案移送檢調偵辦。

環保局另在現場採集廠內廢棄物樣品及河川底泥送驗分析並封鎖現場，有關業者所涉及刑法，可處1年以上5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰鍰。

農業局指出，如樣品檢驗結果顯示鎘、汞、鉛、砷等重金屬含量超過食品安全衛生管理法標準，將依程序剷除銷毀，避免受汙染農產品流入市面，另請農會提醒該區域農民注意，避免取用受遭汙染水源灌溉農作物。

台中市環保局摸黑查獲非法業者，排廢液汙染稻作。圖／環保局提供
台中市環保局摸黑查獲非法業者，排廢液汙染稻作。圖／環保局提供

廢棄物 台中市

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