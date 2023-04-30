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1200人同場學插花慶母親節 中市農業局：讓花走入生活

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市農業局舉辦「五月馨花綻放」母親節插花教學活動。圖／台中市政府提供
中市農業局舉辦「五月馨花綻放」母親節插花教學活動。圖／台中市政府提供

5月將迎溫馨「母親節」，中市農業局今於台中花卉批發市場，舉辦「五月馨花綻放」母親節插花教學活動；農業局表示，台中花卉產業豐富，栽培面積達1356公頃，盼透過活動，讓花藝帶入民眾生活，促進花卉消費量，帶動產業發展。

台中市花卉產業豐富多元，栽培面積1356公頃，主要產區包括后里、新社、外埔、北屯、石岡、東勢等區，是文心蘭、百合、唐菖蒲、繡線、火鶴花、國蘭、彩色海芋、伯利恆之星等的重要產區，深受國內外消費者喜愛，其中日本更是外銷主要國家。

農業局今邀集專業花藝老師，使用后里及新社等在地生產的花材包含文心蘭、百合、火鶴及康乃馨等，安排DIY體驗教學及花藝布置展示，帶領千位民眾透過手作接觸花卉設計，將花藝帶入日常生活之中。

農業局指出，今插花班共有4場次，提供1200位學員學習插花，由專業的花藝老師指導民眾創作屬於自己的花藝作品，插花有療癒、紓壓效果，盼藉活動提升國人用花觀念，有助於提升花農收益。

中市農業局舉辦「五月馨花綻放」母親節插花教學活動，共吸引1200名民眾參與。圖／台中市政府提供
中市農業局舉辦「五月馨花綻放」母親節插花教學活動，共吸引1200名民眾參與。圖／台中市政府提供
中市農業局舉辦「五月馨花綻放」母親節插花教學活動，副局長蔡勇勝致詞。圖／台中市政府提供
中市農業局舉辦「五月馨花綻放」母親節插花教學活動，副局長蔡勇勝致詞。圖／台中市政府提供

后里 母親節 火鶴花 台中市

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