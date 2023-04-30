快訊

中職／勝騎士投7局只讓悍將2安 獅隊1800勝史上第一隊

郭台銘民調追上侯友宜？ 兩人對上賴清德勢均力敵

限停4小時！相約共乘出遊車別停國道服務區 小心挨罰還找嘸車

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
不少民眾會相約在國道服務區會合共乘，但服務區臨停時數其實不得逾4小時，若臨停超時，警方可製單開罰，並拖吊車輛。圖／高公局提供
不少民眾會相約在國道服務區會合共乘，但服務區臨停時數其實不得逾4小時，若臨停超時，警方可製單開罰，並拖吊車輛。圖／高公局提供

國道服務區支應用路人暫時停留飲食或如廁，不少民眾也會相約在國道服務區會合共乘，但很多人不清楚，服務區臨停其實有時數上限，不得逾4小時。國道3號南投服務區近期將加強臨停取締，除了製單開罰，違停超時車輛甚至恐被拖吊。

國道3號南投服務區最近施作太陽能工程，部分停車空間暫時縮減，為避免影響用路人停車權益，國道第七公路警察大隊近期上網宣導公告，將加強取締於南投服務區臨時停車超時的行為，呼籲多加留意切勿違規，但也引發民眾討論。

有部分民眾不解，車輛停放在服務區停車場，是合法的停車空間，為何限制時間，甚至質疑，服務區常有車聚或飆車族群聚卻不見得處理，卻管起臨停時數；但也有民眾聲援國道警方，感謝警方事先宣導告知，認為「先理後兵，執法順心」。

對此，國道警七隊名間分隊指出，國道服務區主要是供用路人暫時停留休息、飲食或如廁，並非停車場，因此針對服務區臨停有規定不得逾4小時，加上南投服務區近期施工，才會提醒登山、旅遊臨停民眾請注意勿超過時間，並將加強取締。

警方表示，只要發現車輛停放超過4小時，接獲服務區通報將依「道路交通管理處罰條例」、「高速公路及快速公路交通管制規則」製單開罰600至1200元，並拖吊移置保管，拖吊上架費就要2400元，因此盼民眾切勿違規，以免荷包失血。

不少民眾會相約在國道服務區會合共乘，但服務區臨停時數其實不得逾4小時，若臨停超時，警方可製單開罰，並拖吊車輛。圖／高公局提供
不少民眾會相約在國道服務區會合共乘，但服務區臨停時數其實不得逾4小時，若臨停超時，警方可製單開罰，並拖吊車輛。圖／高公局提供

國道 南投

延伸閱讀

台中LaLaport北館試營運首日 仍有13輛機車違停遭拖吊

台中LaLaport北館今起試營運 警方：違停加速開單拖吊

避免泡水車重演 蔣萬安：水門只出不進4小時開始拖吊

車輛撞倒共乘機車老夫妻逃逸 路人報案罵肇事者狼心狗肺

相關新聞

限停4小時！相約共乘出遊車別停國道服務區 小心挨罰還找嘸車

國道服務區支應用路人暫時停留飲食或如廁，不少民眾也會相約在國道服務區會合共乘，但很多人不清楚，服務區臨停其實有時數上限，...

台中市民野餐墊網路秒殺 3夜市明起150元滿額加價購

2023台中市民野餐日5月7日登場，台中市政府經濟發展局與夜市合作推出野餐日系列活動，5月1日起指定在逢甲觀光夜市、長億...

國6舊正西出匝道假日易塞 公總：5月AI監測車流改善

國道6號舊正西出匝道往霧峰中正路，假日尖峰時段車流量大，經常造成往象鼻路的車輛動彈不得，公路總局表示，已設置7組AI動態...

影／柯文哲無極三清總道院參拜再跟大甲媽走 拒回媒體提問

民眾黨主席柯文哲今天到台中外埔無極三清總道院參拜後，再跟著大甲媽回鑾路徑走一段路程，媒體在三清總道院要提問政治話題，柯的...

影／南投布袋蓮爆發占河道 卡上百公斤垃圾發臭

南投埔里積極整治杷城疏洪道，但今年布袋蓮大爆發霸占河道，更卡了大量垃圾，經烈日曝曬發臭惹民怨，也影響生態及環境，當地河川...

影／綿羊斷尾掛圍籬嚇壞人 清境農場曝背後原因

南投仁愛清境農場能近距離接觸綿羊，還有可觀看「綿羊秀」，受到大小朋友喜矮，但場方近期分享，將綿羊斷尾掛在圍籬的照片，嚇壞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦