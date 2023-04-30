限停4小時！相約共乘出遊車別停國道服務區 小心挨罰還找嘸車

國道服務區支應用路人暫時停留飲食或如廁，不少民眾也會相約在國道服務區會合共乘，但很多人不清楚，服務區臨停其實有時數上限，不得逾4小時。國道3號南投服務區近期將加強臨停取締，除了製單開罰，違停超時車輛甚至恐被拖吊。

國道3號南投服務區最近施作太陽能工程，部分停車空間暫時縮減，為避免影響用路人停車權益，國道第七公路警察大隊近期上網宣導公告，將加強取締於南投服務區臨時停車超時的行為，呼籲多加留意切勿違規，但也引發民眾討論。

有部分民眾不解，車輛停放在服務區停車場，是合法的停車空間，為何限制時間，甚至質疑，服務區常有車聚或飆車族群聚卻不見得處理，卻管起臨停時數；但也有民眾聲援國道警方，感謝警方事先宣導告知，認為「先理後兵，執法順心」。

對此，國道警七隊名間分隊指出，國道服務區主要是供用路人暫時停留休息、飲食或如廁，並非停車場，因此針對服務區臨停有規定不得逾4小時，加上南投服務區近期施工，才會提醒登山、旅遊臨停民眾請注意勿超過時間，並將加強取締。