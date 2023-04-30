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台中市民野餐墊網路秒殺 3夜市明起150元滿額加價購

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中2023市民野餐墊，上網預約索取，隨即隨殺。經發局與3處夜市辦活動，消費滿150元可加價50元購買野餐墊。圖／新聞局提供
台中2023市民野餐墊，上網預約索取，隨即隨殺。經發局與3處夜市辦活動，消費滿150元可加價50元購買野餐墊。圖／新聞局提供

2023台中市野餐日5月7日登場，台中市政府經濟發展局與夜市合作推出野餐日系列活動，5月1日起指定在逢甲觀光夜市、長億夜市、清水五權夜市3處，消費滿150元，50元加購兌換「野餐墊」和「夜市100元抵用券」。

台中市政府舉辦第二屆野餐日，提供限定野餐墊，開放網路預約就秒殺。經發局表示，與夜市合作推出野餐日系列活動，5月1日開跑，指定逢甲、太平長億夜市，每日營業，清水五權夜市，營業時間為周三、六、日晚上6點至9點，3處都是知名特色夜市。

經發局說明，活動期間，民眾在指定3處夜市消費滿50元，即可獲得消費點數1點，凡集滿3點，就可用50元價格加購夜市專屬野餐墊與夜市百元抵用券各一份，憑券可向夜市所屬攤商兌換使用，數量有限。

2023台中市民野餐日5月7日在中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園、坪林森林公園4地登場，現場有街頭藝人音樂表演、行動圖書車提供好書借閱、毛小孩免費健診等。

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