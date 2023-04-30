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國6舊正西出匝道假日易塞 公總：5月AI監測車流改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國道6號舊正西出匝道往霧峰中正路，假日尖峰時段經常造成往象鼻路的車輛動彈不得，公路總局表示，5月下旬透過AI監測車流改善。圖／張芬郁提供
國道6號舊正西出匝道往霧峰中正路，假日尖峰時段經常造成往象鼻路的車輛動彈不得，公路總局表示，5月下旬透過AI監測車流改善。圖／張芬郁提供

國道6號舊正西出匝道往霧峰中正路，假日尖峰時段車流量大，經常造成往象鼻路的車輛動彈不得，公路總局表示，已設置7組AI動態號誌，5月下旬驗收啟用，可透過AI監測車流，調整交通號誌秒數加以改善。

市議員張芬郁今說，國道3號和國道6號系統交流道塞車，公路總局、高公局和台中市府規畫以國6舊正交流道、北岸路、台63線中投公路為埔里台中替代道路，但在此下交流道的車輛愈來愈多，上下班、假日尖峰時段更為嚴重，民眾苦不堪言，經常反映回家好困難。

住在象鼻路陳姓民眾說，這是他們唯一返家的路，下匝道的車輛堵住往象鼻路的路口，蹤使行車方向已是綠燈還是無法前進，一路堵塞到中正路也妨礙直行的車輛。

公路總局指出，已設置7組路口AI偵測器，應用影像辨識技術，蒐集分析車流數據，進行動態號誌控制，調整紅綠燈時制，希望5月下旬驗收啟用後，可以紓解當地交通。

公路總局也建議台中市政府，研議封閉北岸路往東車道，將目前5時相號誌簡化為3時相，提升運行效率；並且將象鼻路與舊正西出匝道路口的分隔島退縮增加儲車空間。台中市府已同意把象鼻路紅綠燈交給公總局統一管理，以便利周遭紅綠燈可以統一號誌，有助於改善車輛的通行。

紅綠燈 台中市 國道

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