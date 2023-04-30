影／柯文哲無極三清總道院參拜再跟大甲媽走 拒回媒體提問

民眾黨主席柯文哲今天到台中外埔無極三清總道院參拜後，再跟著大甲媽回鑾路徑走一段路程，媒體在三清總道院要提問政治話題，柯的幕僚在場婉拒阻擋。

大甲媽遶境進香本月21日起駕時，柯文哲正在國外參訪沒參加起駕，今年大甲媽遶境進香他沒缺席，昨天早上他和民眾黨人員在大肚區集合後，跟著媽祖遶境路徑走，昨天走到清水區结束。

今天中午1點50分，民眾黨中區黨公職人員到外埔區無極三清總道院集合參拜，由柯文哲率領上香，再沿大甲媽路線走到大甲鎮瀾宮，民眾黨籍台中市議員江和樹等人陪同。