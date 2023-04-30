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影／柯文哲無極三清總道院參拜再跟大甲媽走 拒回媒體提問

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾黨主席柯文哲今天到台中外埔無極三清總道院參拜後，再跟大甲媽走。記者游振昇／攝影
民眾黨主席柯文哲今天到台中外埔無極三清總道院參拜後，再跟大甲媽走。記者游振昇／攝影

民眾黨主席柯文哲今天到台中外埔無極三清總道院參拜後，再跟著大甲媽回鑾路徑走一段路程，媒體在三清總道院要提問政治話題，柯的幕僚在場婉拒阻擋。

大甲媽遶境進香本月21日起駕時，柯文哲正在國外參訪沒參加起駕，今年大甲媽遶境進香他沒缺席，昨天早上他和民眾黨人員在大肚區集合後，跟著媽祖遶境路徑走，昨天走到清水區结束。

今天中午1點50分，民眾黨中區黨公職人員到外埔區無極三清總道院集合參拜，由柯文哲率領上香，再沿大甲媽路線走到大甲鎮瀾宮，民眾黨籍台中市議員江和樹等人陪同。

柯文哲參拜後，和無極三清總道院主委鄭銘輝等人話家常，聊到大甲媽遶境故事和歷史，鄭銘輝說，柯文哲剛從國外參訪回台灣，又忙著各種行程，要調整時差一定很辛苦，柯文哲說，自己當醫師時常加班開刀，當醫師也很辛苦。

民眾黨主席柯文哲今天到台中外埔無極三清總道院參拜後，再跟大甲媽走，柯也在總道院內吃小吃。記者游振昇／攝影
民眾黨主席柯文哲今天到台中外埔無極三清總道院參拜後，再跟大甲媽走，柯也在總道院內吃小吃。記者游振昇／攝影
民眾黨主席柯文哲今天到台中外埔無極三清總道院參拜後，再跟大甲媽走，柯也在總道院內吃小吃。記者游振昇／攝影
民眾黨主席柯文哲今天到台中外埔無極三清總道院參拜後，再跟大甲媽走，柯也在總道院內吃小吃。記者游振昇／攝影

柯文哲 大甲媽 遶境

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