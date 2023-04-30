聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／柯文哲無極三清總道院參拜再跟大甲媽走 拒回媒體提問
民眾黨主席柯文哲今天到台中外埔無極三清總道院參拜後，再跟著大甲媽回鑾路徑走一段路程，媒體在三清總道院要提問政治話題，柯的幕僚在場婉拒阻擋。
大甲媽遶境進香本月21日起駕時，柯文哲正在國外參訪沒參加起駕，今年大甲媽遶境進香他沒缺席，昨天早上他和民眾黨人員在大肚區集合後，跟著媽祖遶境路徑走，昨天走到清水區结束。
今天中午1點50分，民眾黨中區黨公職人員到外埔區無極三清總道院集合參拜，由柯文哲率領上香，再沿大甲媽路線走到大甲鎮瀾宮，民眾黨籍台中市議員江和樹等人陪同。
柯文哲參拜後，和無極三清總道院主委鄭銘輝等人話家常，聊到大甲媽遶境故事和歷史，鄭銘輝說，柯文哲剛從國外參訪回台灣，又忙著各種行程，要調整時差一定很辛苦，柯文哲說，自己當醫師時常加班開刀，當醫師也很辛苦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言