影／南投布袋蓮爆發占河道 卡上百公斤垃圾發臭

南投埔里積極整治杷城疏洪道，但今年布袋蓮大爆發霸占河道，更卡了大量垃圾，經烈日曝曬發臭惹民怨，也影響生態及環境，當地河川保育協會動員清理，2小時竟清出上百公斤垃圾，超驚人；公所將加強取締亂丟垃圾，並規畫清除布袋蓮。

埔里杷城疏洪道全長約5公里，位在鎮內南安路旁，往下游流動注入南港溪，貫穿市區多里，堪稱「埔里母親河」，是縣內少見的市區河岸景觀，過去因鎮內汙水下水道系統欠佳，且疏於整頓，有優養化及髒亂問題，公所積極投入整治改善。

埔里公所指出，近年串連暨大師生及在地河川生態保育協會定期進行淨溪，更分段執行水環境工程，其中隆生橋段1期工程已完竣，陸續施作2、3期工程，但上游水域尚未整治，未料近期卻因布袋蓮增生及垃圾問題，影響排水與生態環境。

杷城疏洪道疑因近期高溫少雨，致使布袋蓮大爆發，水面滿是布袋蓮，加上先前幾波春雨，從上游河域沖下的大量垃圾，直接卡在布袋蓮及雜草間，在近日豔陽曝曬下發臭，民眾抱怨，也影響在地觀光形象，河川保育協會為此出動志工清理。

埔里河川生態保育協會表示，該會河川巡守隊至少出動6人，頂著30度高溫、身著「青蛙裝」下水移除垃圾，2小時內清出一般垃圾35公斤、可回收垃圾125公斤，幾乎都飲料空瓶，呼籲民眾要有公德心，喝完的飲料及垃圾切勿隨手丟棄。