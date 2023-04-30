影／綿羊斷尾掛圍籬嚇壞人 清境農場曝背後原因

南投仁愛清境農場能近距離接觸綿羊，還有可觀看「綿羊秀」，受到大小朋友喜矮，但場方近期分享，將綿羊斷尾掛在圍籬的照片，嚇壞不少人，引發熱議，但細看內容才知道，人工幫小羊斷尾竟是為了保護其健康，讓民眾直呼「長知識了」。

行政院退輔會清境農場位居海拔1800公尺，入夏涼爽是國內知名避暑勝地，場區原飼養綿羊和馬匹，綿羊品種有柯麗黛、薩福克、瓦萊黑鼻羊等約430隻，民眾可在青青草原與羊群近距離互動，還可觀看寓教於樂的「綿羊秀」、「馬術秀」。

但清境農場近期卻在臉書粉絲專頁上公開分享，將綿羊斷尾掛在圍籬的照片，而原本應該掛在綿羊屁股上的毛茸茸尾巴，一條條掛在鐵網上方，有些驚悚，引發民眾熱議，有人這才知道綿羊有尾巴，也有不少人擔心小羊會因斷尾感到疼痛。

清境農場表示，小羊尾巴不像貓一樣會翹高高，僅喝奶時會左右擺動，較無實質用處，為免糞便尿液沾黏尾巴，影響健康，其出生後1至2周，使用斷尾器將彈性強的橡皮筋套在尾部，約3至4個手指頭寬處，過一段時間就會尾巴自然掉落。

而綿羊斷尾的方式有很多種，選用橡皮筋套尾是因為，其感覺大致就像用橡皮筋套住手指頭，不太會痛，但會尾巴因血液循環不良，組織壞死而自然脱落，小羊較不易感到疼痛，作法較人道，斷尾期間也會塗優碘等非酒精性藥物消毒防感染。

至於幫綿羊斷尾，除了避免糞尿沾黏影響健康，也利於其交配繁殖後代，而小羊被斷尾後的尾巴通常做為教學用，但因尾巴無法保存太久，仍會腐敗；也有民眾好奇，羊尾能否用來料理，場方則解釋，小羊尾只有骨頭沒有肉，其實不太適合。

清境農場表示，野外綿羊因食物找尋不易，尾巴用來儲存脂肪，就像駱駝駝峰，但是場內綿羊是人工飼養，睡在通風良好、冬暖夏涼的高架羊舍，吃得飽、睡得好，不須儲存脂肪，營養也能長到其他部位，有助肥育綿羊，也降低生病可能性。