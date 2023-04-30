進香鼻祖彰化南瑤宮媽祖 7天6夜笨港徒步進香起駕
彰化南瑤宮媽祖7天6夜「徒步百年古香路」笨港進香之旅，在信眾簇擁及陣頭引領下， 今天上午起駕，將行經彰化、雲林與嘉義等3個縣市、25個鄉鎮市，全程來回近300公里，預定5月6日回鑾彰化市，並在市區遶境。
南瑤宮今年笨港進香之旅，在10個媽會中，由今年值年老二媽會、興二媽會及老五媽會進香，在今天的起駕儀式，循傳統儀式，先在上午5點多先「起旺爐」，接著於7點舉行隆重的起駕典禮，由進香榮譽主委彰化縣長王惠美、進香主委南瑤宮管理人彰化市長林世賢及副主委立委黃秀芳、副議長許原龍，與進香大總理等人共同主持，隨後恭迎媽祖神尊登轎並點燃起馬炮之後，近8點起駕。
縣長王惠美感謝在這次進香活動，所有出錢出力的人，也提醒大家進香過程一定要注意安全，天氣漸漸變熱，要多補充水分，相信媽祖會感受到大家滿滿的誠意，保佑務農的有好收成，上班族的能夠步步高陞，做生意的能鴻圖大展賺大錢。
彰化市長林世賢表示，南瑤宮笨港進香不僅是一般的進香活動，因為南瑤宮禡祖的香火是來自笨港天后宮，200多年來每年沿著古香路返回笨港進香，更具有「吃果子拜樹頭」、「飲水思源」的神聖意義。
南瑤宮笨港進香之旅，除各陣頭、信眾隨行外，彰化秀傳醫院也參與此次南瑤宮進香活動，由院長黃士維帶領醫護隊伍抬轎，到秀傳醫院前，十分熱鬧。
彰化南瑤宮往笨港進香活動，從清朝嘉慶年間開始，最初每四年前往笨港進香，後因交通發達，請示媽祖後漸改為年年輪替，有前往發源地笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香的傳統，至今已有200多年的歷史，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」，笨港進香近年恢復徒步方式，依循先民進香古香路進香。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言