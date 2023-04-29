台中社區住戶好熱血 淨灘清出1.5噸垃圾 今再募198袋血

台中國聚社區住戶好熱血，響應「國聚公益月」活動，本月中旬的大甲西勢海堤淨灘吸引400名住戶響應，共清出1.5605噸垃圾，今天發起的「百人愛心捐血活動」也吸引住戶參與，一整天下來共募得198袋血。

國聚建設表示，自2017年來，累計志工活動近百場。國聚住戶每月固定捐贈愛心物資、至安得烈慈善協會擔任志工，打包每分愛，傳遞到台灣偏鄉角落。今年「國聚公益月」加碼舉辦兩場大型活動，帶領住戶到大甲西勢海堤淨灘，並發揮「熱血」精神愛心捐血，以實際行動「告白地球」。

大甲西勢海堤淨灘活動是由國聚建設與榮獲國家教育獎、遠見未來天下教育獎的RE-THINK重新思考環境教育協會合作舉辦大型淨灘活動，當天吸引400名國聚住戶與民眾共襄盛舉，總計清除回收垃圾155.3公斤、一般垃圾1005.2公斤、大型垃圾400公斤，合計總重1.5605噸。

淨灘活動吸引不少親子組參與。家長表示，希望透過帶孩子淨灘的環境教育，讓環保觀念能向下扎根。