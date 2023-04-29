立委蔡培慧兌現承諾 捐選舉補助款135萬助弱勢兒少

民進黨立委蔡培慧兌現選前承諾，今天全數捐出立委補選所獲選舉補助款，總計新台幣135萬6544元，平均分給7個單位，蔡培慧說，對兒少照顧一直不遺餘力，會持續努力。

第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選3月4日投開票，蔡培慧以4萬5218票當選，獲選舉補助款135萬6540元，蔡培慧選前即承諾，會全捐給縣內社福組織照顧弱勢孩童、女性，她補貼4元後，今天捐出135萬6544元平均給7個單位，盼拋磚引玉帶動更多善循環。

蔡培慧今天在南投市永山宮捐出，她致詞說，選舉過程受很多鄉親幫忙，還有志工與支持者，她與團隊只希望南投更好，因此，這次將選舉補助款全數捐給南投縣內兒少團體，如勵馨基金會、廣亮慈善會、南投縣永山宮附設南投縣玄愛兒少關懷家園、南投家扶中心等。

玄愛兒少家園董事長何鳳慈表示，首次收到政治人物捐補助款，讓她非常感動，也希望持續關心兒少師資需求；南投家扶中心主任李雅婷說，家扶服務孩子逾3000人，不僅生活起居，教養更是重點，補助款將用於獎助學金等教育面向，支助孩子們穩定就學。

蔡培慧2016年被民進黨列入不分區立法委員名單並順利當選，後來接任行政院中部聯合服務中心執行長。她表示，自2016年擔任立委便積極為南投縣弱勢族群爭取權益，在兒少推動發展等方面更是不遺餘力，未來會持續讓溫暖與良善力量傳遍南投。