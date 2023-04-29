強降雨機率多 彰化地質敏感區村里2/3沒自主防災社區

氣候變遷經常發生暴雨成災，彰化縣9條土石流潛勢溪流流經3鄉鎮，經評估有35個位在山崩與地滑地質敏感區的坡地災害潛勢村里沒成立自主防災社區，縣政府今年說服其中12村里成加入自主防災陣容，其餘委託專業單位積極遊說成立。

今年第一波梅雨鋒面4月20日抵達，全台降下大雨，彰化縣沿海兩鄉鎮的市區淹水，八卦山台地也湧現滾滾洪流，雖未釀災但讓沿線居民捏一把冷汗，田中鎮公所已決議5月9日位在土石流潛勢溪流區範圍的香山里，舉行土石流防治演練。

彰化縣有8個鄉鎮市橫跨八卦山台地，9條土石流潛勢溪流流經社頭、田中和二水3個鄉鎮，縣政府優先輔導沿線9村里成立自主防災社區，設置土石流監視器，9村里之外和沒土石流潛勢溪流的5鄉鎮市村里，被中央評估有35個村里位在山崩與地滑地質敏感區且具坡地災害潛勢，要求加強輔導成立自主防災社區。

值得注意的是，縣政府設置土石流防災監視器，因系統老舊曾遭惡意程式入侵導致關閉，發包更換中，35個也具坡地災害潛勢的村里，縣政府委託專業單位到村里辦公室舉辦說明會，宣導自主防災減災的重要性，已有12村里願成立自主防災社區，另外8村里遊說輔導成立，15村里有待努力。

縣政府水利資源處表示，依法必須成立自主防災社區的9村里都已達標，35個具坡地災害潛勢的村里較無危險性，但不能說沒發生機率，縣政府編列4千多萬元辦理自主防災輔導及訓練、治山防災工程，並和專業單位逐一拜訪村里長說明成立自主防災社區的優點，透過任務編組和平時演練，避免災害發生時手足無措。