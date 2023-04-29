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中市補助公車裝設駕駛輔助系統每輛最多5萬 拚2年內完成
為擺脫「行人地獄」惡名，台中市交通局鼓勵客運業者增設先進駕駛輔助系統，並已編列經費，補助每輛公車增設系統費用的49%，並以5萬元為上限，目標在兩年內完成所有車輛裝設，同時推動屆齡汰舊換新車輛選購相關系統，使所有公車加裝車輛輔助系統，確保用路人及大眾運輸安全。
交通局長葉昭甫指出，台中市17家客運業者，共有1600輛公車，目前已有45輛電動公車裝設先進駕駛輔助系統，後續將補助客運業者增設先進駕駛輔助系統(ADAS)，加強車輛硬體設備，並以盲區偵測為主，遇到視線無法看到的範圍，主動提醒駕駛員留意路況，強化主動提醒駕駛功能。
葉昭甫表示，駕駛輔助系統設置於駕駛座中間，並於擋風玻璃上設置偵測器，左側也有凸透鏡增加辨識，大客車駕駛除可直接目視注意車外狀況，藉由該系統提醒向駕駛員示警，降低駕駛員的視線死角，減少駕駛行為中的人為失誤。
葉昭甫說，市府已編列預算補助每輛公車增設系統費用的49%，補助以5萬元為上限，呼籲客運業者初期先以車齡6至8年以下車輛裝設，目標在兩年內完成所有車輛裝設，屆齡汰舊換新車輛也能建置相關系統，完成客運業者所屬車輛全數加裝車輛輔助系統。
另外，要求各客運業者落實自主管理，包含駕駛員勤前教育及業者自主查核情形，同時也提高行車安全相關的評鑑指標配分，透過加重公車評鑑行車安全指標占總分的比例，強化行車安全教育訓練，督促業者重視改善行車安全。
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