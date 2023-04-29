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合歡山公路雙向大塞車 連機車也卡在車陣動彈不得

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山公路上午湧進大批遊客，石門山路段車陣卡住動彈不得，員警騎機車疏導取締。圖／仁愛警分局提供
合歡山公路上午湧進大批遊客，石門山路段車陣卡住動彈不得，員警騎機車疏導取締。圖／仁愛警分局提供

合歡山杜鵑花季已經開始，但今年花況不佳，上山賞花遊客不多，公路總局勞動節連假未實施高承載管制。未料，今天上午合歡山公路湧進大批車輛和重機車隊，石門山路段嚴重塞車動彈不得，警方加派警力取締違停和疏導，車流才逐漸緩解，明後天將視車流量機動管制交通。

合歡山高山杜鵑花季從4月1日開始持續到6月，但今年高山杜鵑直到中旬才開花，但小奇萊、合歡東峰都未出現杜鵑盛開，小奇萊步道杜鵑有的已凋謝，合歡東峰的杜鵑還未開花，上山賞花的遊客也未如預期，4月假日車流不多，台14甲線合歡山公路停車場都還有空位。

公路總局原本規畫杜鵑花季期間，台14甲線翠峰到大禹嶺間假日實施高承載管制，但一連幾周車流量不多，本周勞動節三天連假，氣象預報台中南投山區受鋒面影響局部陣雨，並顧及中橫地區「人本關懷」通行需要，經與警方研商後，決定3天連假不實施高乘載管制。

今天上午中部天氣晴朗，吸引許多民眾出遊，合歡山湧進大批車輛和重機車隊，石門山路段路幅狹窄，又有車輛臨停賞景，上午10時多嚴重堵塞。花蓮縣合歡派出所又因關原路段發生車禍，員警分身乏術，導致石門山車輛越堵越多，雙向動彈不得近半小時，駕駛人抱怨連連。仁愛警分局翠峰派出所加派警力前往疏導，取締路邊違停車輛，才讓車流慢慢恢復通行。

仁愛警分局表示，明後天連假會視車流量機動管制，也請駕駛人隨時掌握路況，如果車多擁擠請不要再前往，遇壅塞請耐心等候注意禮讓。

公路總局表示，台14甲線翠峰到大禹嶺路段，3天連假不實施高乘載管制，採機動管制疏導車流，請民眾勿隨意停車、超速、逆向行駛，以維護交通順暢與行車安全，近日山區連日豪大雨後易有落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路。

合歡山公路上午湧進大批遊客，石門山路段車陣卡住動彈不得。圖／仁愛警分局提供
合歡山公路上午湧進大批遊客，石門山路段車陣卡住動彈不得。圖／仁愛警分局提供
合歡山公路上午湧進大批遊客，連重機車也卡在車陣中動彈不得。圖／仁愛警分局提供
合歡山公路上午湧進大批遊客，連重機車也卡在車陣中動彈不得。圖／仁愛警分局提供

杜鵑花 合歡山 連假

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