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名間鄉農路騎車如同跳跳車 許淑華撥款立刻改善

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
名間鄉不少農路年久失修，南投縣長許淑華會勘後，同意撥款620萬元改善，讓居民出入更安全。圖／南投縣政府提供
名間鄉不少農路年久失修，南投縣長許淑華會勘後，同意撥款620萬元改善，讓居民出入更安全。圖／南投縣政府提供

南投縣名間鄉多條農路已經十多年未曾修補，道路龜裂崎嶇不平，騎車如同跳跳車，有的還是學童上下學必經道路，南投縣長許淑華連日下鄉會勘，同意撥補620萬元改善路面和路基，讓居民出入更安心。

縣議員林儒暘說，名間鄉三崙村位在八卦山台地，村內農路是居民出入，更是弓鞋國小學生放學必經道路，但已經十多年沒修補路面破損，影響學生出入安全。同樣路面破損嚴重的農路，還有萬丹村、新街村、三崙村、竹圍村、廍下村、大庄村及投40線。

縣議員洪明科說，投40線路面久未封層，其中部分路段，有多處縱向裂縫，投40線是居民主要出入道路，兩旁種植農作物非常多，路面破損影響居民出入安全。許淑華同意由縣府提供260萬元，重新鋪設628公尺長的瀝青混凝土路面。

萬丹村東仁段36號旁產業道路左側擋土牆裂縫造成土石流失，路基嚴重流失，影響農作機具出入，縣府將重整路基並重新鋪設長40公尺、寬4公尺、深1.2公尺的水泥路面，維護農民安全。

新街村新大巷、三崙村中庄巷及弓鞋巷、廍下村南田路及其巷道因路面老舊且多處裂縫，將重新鋪設水泥混凝土路面；竹圍村竹圍巷農路則因年久失修導致路面破損龜裂，將鋪設瀝青混凝土路面，確保道路品質。

許淑華說，大家都很關心自家周邊道路，部分農路和產業道路路面高低落差大，現況道路嚴重破損，騎車很容易摔倒，縣府將重新鋪設路面。另發現藍田路上有許多都市計畫樁，將評估可行性後重鋪路面，讓道路更為平順安全。

這次會勘共花費620多萬改善名間鄉道路，感謝村長和民代共同關心，讓縣府了解縣民的需求，希望讓居民出入、農民運輸、學生上下學更安全。

名間鄉不少農路年久失修，南投縣長許淑華會勘後，同意撥款620萬元改善，讓居民出入更安全。圖／南投縣政府提供
名間鄉不少農路年久失修，南投縣長許淑華會勘後，同意撥款620萬元改善，讓居民出入更安全。圖／南投縣政府提供

許淑華 萬丹

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