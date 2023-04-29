大甲媽回鑾進度超前提早1.5小時 柯文哲預計8:30跟上鑾轎

大甲媽祖遶境進香活動回鑾今天速度超前，今天凌晨2時50分已經通過大度橋進入台中，清晨6時45分抵大肚福興宮，上午7時快到大肚區公所前方，較去年整整快了約1.5小時。民眾黨台中市市議員江和樹說，主席柯文哲預計今天上午8時30分從福興宮開始，率眾跟著大甲媽鑾轎一路到清水。

大甲媽今天回鑾到台中市，已於清晨2時50分進入大度橋，烏日分局分局長尤啓南率隊行禮後，與彰化分局交棒護轎工作，一旁則有刑警、制服警護駕。

今年大甲媽祖鑾轎速度超快，停留宮廟時間縮短，在上午近7時進入大肚市區，受到民眾熱情迎接，很多民眾排隊鑽轎腳。

台中市警方為避免大甲媽遶境活動期間，各陣頭、幫派組織以搶轎等名義，藉機滋事以擴大勢力以及維護交通順暢秩序良好，烏日分局規畫機動防處組5組17名、蒐證組5組17名、預備隊4組12名、機巡警力5組10名，含支援警力、民力約362名，期以優勢警力防範不法情事發生。