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進香文化提升了！不見「格鬥賽」今年大甲媽遶境創近年來最平和

大甲媽回鑾進度超前提早1.5小時 柯文哲預計8:30跟上鑾轎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大甲媽回鑾在今天清晨2時50分進入大度橋，烏日分局分局長尤啓南率隊行禮後，接下護轎工作。圖／警方提供
大甲媽回鑾在今天清晨2時50分進入大度橋，烏日分局分局長尤啓南率隊行禮後，接下護轎工作。圖／警方提供

大甲媽祖遶境進香活動回鑾今天速度超前，今天凌晨2時50分已經通過大度橋進入台中，清晨6時45分抵大肚福興宮，上午7時快到大肚區公所前方，較去年整整快了約1.5小時。民眾黨台中市市議員江和樹說，主席柯文哲預計今天上午8時30分從福興宮開始，率眾跟著大甲媽鑾轎一路到清水。

大甲媽今天回鑾到台中市，已於清晨2時50分進入大度橋，烏日分局分局長尤啓南率隊行禮後，與彰化分局交棒護轎工作，一旁則有刑警、制服警護駕。

今年大甲媽祖鑾轎速度超快，停留宮廟時間縮短，在上午近7時進入大肚市區，受到民眾熱情迎接，很多民眾排隊鑽轎腳。

台中市警方為避免大甲媽遶境活動期間，各陣頭、幫派組織以搶轎等名義，藉機滋事以擴大勢力以及維護交通順暢秩序良好，烏日分局規畫機動防處組5組17名、蒐證組5組17名、預備隊4組12名、機巡警力5組10名，含支援警力、民力約362名，期以優勢警力防範不法情事發生。

尤啓南呼籲，大甲媽回鑾時，各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件；這次大甲媽回鑾勤務烏日分局布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎安全，安排刑事警察大隊加強蒐證錄影，如遇有衝突即刻依法逮人送辦，讓民眾都能歡喜迎媽祖，安心齊遶境。

大甲媽回鑾在今天清晨2時50分進入大度橋後，行進速度快，不到上午7時，已進入大肚市區。圖／警方提供
大甲媽回鑾在今天清晨2時50分進入大度橋後，行進速度快，不到上午7時，已進入大肚市區。圖／警方提供
大甲媽回鑾，今天清晨2時50分進入大度橋後，行進速度快，警方在沿線疏導交通。圖／警方提供
大甲媽回鑾，今天清晨2時50分進入大度橋後，行進速度快，警方在沿線疏導交通。圖／警方提供
大甲媽回鑾在今天清晨2時50分進入大度橋後，行進速度快，受到民眾熱情迎接。圖／警方提供
大甲媽回鑾在今天清晨2時50分進入大度橋後，行進速度快，受到民眾熱情迎接。圖／警方提供

大甲媽祖 台中市 遶境

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