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團購紅燒蹄膀疑過期10年 中市府稽查標示錯誤

中央社／ 台中28日電

台中市有民眾跟友人團購紅燒蹄膀，發現標示日期竟過期快10年，台中市衛生局今天前往業者營業處所稽查，發現有效日期標示錯誤，後續依標示不實開罰。

民眾黨台中市議員江和樹今天召開記者會，他表示，日前接獲民眾陳情，和友人團購紅燒蹄膀，一吃驚覺有酸味，發現蹄膀上的標示日期，竟然已經逾期快10年。江和樹要求市府食安處稽查釐清。

台中市衛生局立刻派員前往業者位於沙鹿區營業處所稽查。衛生局透過文字稿指出，發現「紅燒蹄膀」產品屬年節或客訂品項，業者今年3月間接單後共製作20份，分別於4月16日出貨12份給團購聯絡人、4月19日出貨8份給員工家屬或親戚，現場已無庫存。

有關產品製作部份，衛生局經實地稽查發現，豬肉原料在今年3月間購入並製作冰存，4月16日出貨前打印產品標籤黏貼，但4月19日接到團購聯絡人表示，產品送交友人後，友人反映有效日期錯誤，業者立即向團購聯絡人表示該批產品不收費，可接受退貨回收，業者強調標示有效日期打印錯誤並非過期，作業疏失引起民眾誤會已致歉，會立即改進。

衛生局強調，經查證業者電腦資料確有標籤資料檔案及打印機器屬實，且標籤中有依照自民國110年1月1日起需標示豬肉原料原產地的新規定，印有豬肉原料原產地為台灣，因此這項產品非過期，主要為有效日期標示錯誤。

後續將依法完成業者訪談陳述後，依標示不實違反食安法規定，可處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

衛生局 豬肉 台中市

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