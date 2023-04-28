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台中中社花市打造南瓜隧道 奇異造型爭萌

中央社／ 台中28日電

台中市后里區中社觀光花市打造10條南瓜隧道，10多個品種造型奇異的南瓜，有的像飛碟，有的像苦瓜，外型新奇討喜，吸引民眾造訪，一睹玩具南瓜的奇異面貌。

「這長得像蘑菇、這顆像苦瓜」走進中社觀光花市南瓜隧道中，各式造型的南瓜吊掛在藤蔓上，蘑菇造型、燈泡造型等，多種造型奇特的南瓜，吸引民眾目光。

業者賴啟文接受中央社記者採訪表示，近年來栽種許多植物，幾年前引進玩具南瓜，僅供觀賞但不可食用，今年透過蜜蜂、蝴蝶自然授粉下，培植出多種奇異造型的南瓜，稀奇古怪的南瓜在隧道中，各展特色、別具看頭。

隧道中有10多個南瓜品種，佛手、五福、鴛鴦梨、玩偶、小紅、東昇等品種，有的像飛碟、有的像蘑菇，還有長得像苦瓜的南瓜，玲瓏可愛的玩具南瓜，吸引許多民眾觀看、拍照。有遊客走進南瓜隧道中，一顆顆不同造型的垂掛在瓜藤上，相當驚奇，拿起相機要與各式南瓜拍照合影。

台中市 蝴蝶

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