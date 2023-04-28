災損關閉逾12年 新觀高山屋預計113年啟用

玉山國家公園「觀高」地區是多條登山線休憩點，但觀高山屋因災損關閉逾12年，玉管處發包新觀高避難山屋新建及周邊設施整修工程，預計明年完工；管理處感謝直升機協助施工。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，海拔高度2540公尺的「觀高」為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線、東埔玉山主峰線重要停留點，但莫拉克風災使觀高山屋基地崩塌下陷，建築物結構傾斜、龜裂，經評估不適合供人入住，因此，林務局南投林區管理處民國99年9月15日公告關閉並禁止使用。

玉管處表示，觀高因屬多條登山路線重要休憩點，位置前、後的樂樂山屋及中央金礦山屋距離太遠，近年仍有登山遊客安排停留住宿，具潛在危險，管理處為提供遊客舒適安全住宿及避難設施，於102年至103年進行找地新建小型山屋、規劃設計、編列預算等作業。

玉管處指出，後來因預算不足及直升機無法配合吊運而暫緩辦理。在開放山林政策下重啟新建計畫，並配合國家公園中程計畫「山屋整體改建」，規劃重新辦理提供山屋52人、營帳12人住宿，工程去年11月發包，新址距舊址約500公尺，預計113年中至年底完工。

玉管處表示，新觀高山屋工程材料計畫沿東埔觀高步道以小型搬運機具及吊索接駁上山，但步道因天然災害崩塌惡化，加上部分機具及材料動輒數百公斤，非人力能負荷，感謝空勤總隊、陸軍航空特戰指揮部直升機昨天、今天協助將挖土機、水塔等體積龐大與重量過重的機械及建材吊掛至工地，大幅提升施工效率。

玉管處表示，這項工程日後可能還有直升機協助載運工程材料，起訖點為和社停機坪至觀高坪停機坪，請山友配合現場人員指揮、勿逗留，避免曝露於直升機飛行航線下等風險，請山友體諒並配合。