每戶上看1500萬 中捷共構宅11戶規畫當中市府宿舍

台中捷運綠線首棟共構宅位於文華高中站，前年底已完工啟用，中市府配回37戶，其中11戶將規畫為公有宿舍，引發議員討論。議員楊大鋐反對當宿舍，應標售後回歸挹注軌道基金。議員李中支持當宿舍，其他場站開發案，也可規畫為市府辦公空間。

中捷綠線文華高中站的共構宅，地上28層樓、200戶，規畫為2至3房型，每戶總坪數約30至52坪，目前實價登錄價格每坪約49萬元，以30坪推估約將近1500萬元，室內使用坪數約不到20坪。

國民黨議員楊大鋐說，文華高中站捷運共構宅市府配回37戶，其中11戶規畫為公有宿舍，這些房屋原本要標售，所得再投入軌道基金，因應台中軌道建設規畫、興建需求，軌道基金預算書也列出應出售使用，不適合拿來當公家宿舍。

楊大鋐說，首批捷運共構宅交通便利，每戶平均上看2000萬元以上，市府應把握處分時機，以挹注軌道基金；現有公有宿舍老舊，秘書處編列修繕經費，應先檢驗結構安全無虞後，再進行修繕。

國民黨議員李中說，他不反對捷運共構宅用於公有宿舍，現有宿舍興建年限多已超過50年，場站開發或共構宅可多元運用，未來市政府站或其他捷運開發案，配回市府的空間除當公有宿舍，也可規畫為市府辦公空間。

秘書處長謝佳蓁說，中市府現有公有宿舍約32間，興建年限多已超過50年，實際可供居住的約有10間，多為磚造或加強磚造建築，都已超過耐用年限；2015年市府曾因宿舍老舊不堪使用，曾向民間租屋當宿舍。

交通局表示，文華高中站共構宅37戶屬於軌道基金財產，不管標售、標租或處分，將採取最大效益方案推動；秘書處申請部分共構宅作為宿舍，仍會收取租金，收入挹注軌道基金。