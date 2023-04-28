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台中外埔大馬路遇雨就淹 溝渠加寬農水署要辦鑑界

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
本月20日瞬間強降雨，造成台中市外埔區中山里多處淹水，立法院副院長蔡其昌今與相關單位會勘，盼改善淹水問題。圖／立法院副院長蔡其昌提供
本月20日瞬間強降雨，造成台中市外埔區中山里多處淹水，立法院副院長蔡其昌今與相關單位會勘，盼改善淹水問題。圖／立法院副院長蔡其昌提供

4月20日瞬間強降雨，造成台中市外埔區中山里淹水，立法院副院長蔡其昌今會勘，由於既有灌排兩用溝渠寬度不足且無加蓋，造成豪大雨宣洩不及；農水署表示，大馬路旁溝渠加寬將進行土地鑑界，若土地為農水署所有，將盡快辦理加寬作業，涉及民眾土地則進一步協調，以期改善淹水問題。

今天上午，蔡其昌與台中市議員施志昌、內政部營建署、交通部公路總局、農委會農田水利署、外埔區公所等單位共同會勘。

蔡其昌表示，外埔區中山里的主要幹道大馬路，其灌溉溝渠寬度不足，每逢下雨就淹水，但若溝渠加寬，上方未加蓋，恐影響附近長者與學童上下學安全，相關單位需盡速研議，解決水患並兼顧用路人安全。

農水署指出，大馬路旁的溝渠加寬作業，將先進行土地鑑界，若土地所有權為農水署，將盡快辦理加寬工作，若涉及民眾土地，則先與土地所有權人協調是否同意使用，期盼早日為民眾解決淹水問題。

蔡其昌也提到，馬鳴國小前的東西巷，為銜接外埔區大馬路必經之處，道路雖曾拓寬卻沒有整理排水系統，以至於人孔蓋出現在馬路中央，車輛行經就發出「鏗鏘、鏗鏘」噪音與震動，嚴重影響師生上課與居民睡眠品質。

蔡其昌說，中央政府針對校園周邊道路改善有專案預算，但申請只到本月底為止，希望外埔區公所能協助校方儘速申請，徹底解決困擾在地居民10多年的水患與噪音問題。

公路總局表示，馬鳴國小位於都市計畫區外，依校園周邊道路改善計畫權責屬公路總局，請學校盡速提出改善計畫書，後續公路總局將會審核相關計畫，與地方政府一起推動。外埔區公所表示，將協助馬鳴國小提出改善計畫。

本月20日瞬間強降雨，造成台中市外埔區中山里多處淹水，立法院副院長蔡其昌今與相關單位會勘，盼改善淹水問題。圖／立法院副院長蔡其昌提供
本月20日瞬間強降雨，造成台中市外埔區中山里多處淹水，立法院副院長蔡其昌今與相關單位會勘，盼改善淹水問題。圖／立法院副院長蔡其昌提供
本月20日瞬間強降雨，造成台中市外埔區中山里多處淹水，立法院副院長蔡其昌今與相關單位會勘，盼改善淹水問題。圖／立法院副院長蔡其昌提供
本月20日瞬間強降雨，造成台中市外埔區中山里多處淹水，立法院副院長蔡其昌今與相關單位會勘，盼改善淹水問題。圖／立法院副院長蔡其昌提供

蔡其昌 淹水

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