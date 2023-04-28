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不要齊頭式平等？台中北屯人口多 議員爭設第2座親子館

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市推動「區區親子館」政策，目前已有12座，包含遊戲空間、圖書玩具借用服務等。圖／台中市政府提供
台中市推動「區區親子館」政策，目前已有12座，包含遊戲空間、圖書玩具借用服務等。圖／台中市政府提供

台中市北屯區人口數是各行政區最高，即將突破30萬人。北屯區議員黃健豪說，市府喊出「區區有親子館」，但北屯人口最多，應規畫第二座，不能追求齊頭式平等，應依照實際人口數規劃。社會局長廖靜芝說，將先以區區有親子館為目標，各區親子館會依照人數多寡規畫評述。

台中市規畫「區區親子館」政策，預計2026年全市29行政區完成30處親子館，可提供6歲以下學齡前兒童與照顧者使用，有遊戲空間、托育諮詢、圖書玩具借用服務等；目前已設置12座親子館，分散在山城、海線、屯區與市區都有。

議員黃健豪說，北屯區人口將突破30萬人，6歲以下人口數1.8萬多人，全台中市最多，未來親子館使用率大增，目前石岡區1.4萬多人、和平區1萬多人、后里區5.3萬多人都設有親子館，北屯區姆錢規畫在同榮社宅蓋親子館，2024年底開幕，還沒落成已不敷使用。

他強調，區區有親子館可平衡城鄉，但不該淪為齊頭式平等，也應考量實際人口數、學齡前兒童人數配置，至少要在北屯規畫第二座親子館，照顧小市民最多的區域。

社會局表示，北屯、西屯位於市區，托育資源相對較充足，目前已先規畫與同榮社宅一樓開辦親子館，活空間約131坪，空間與后里親子館相當，預計明年底可完工啟用。

廖靜芝說，市府規畫親子館時，主要兼顧區域平衡，也會考量周邊人口數；石岡、和平區人口數雖少，但幅員廣大，除設置親子館，每周都有固定的外展服務，把圖書、玩具與幼托資源帶到偏鄉。

台中市推動「區區親子館」政策，北屯區議員黃健豪說，北屯區人口數在台中市最多，爭取設置第2座親子館。記者洪敬浤／攝影
台中市推動「區區親子館」政策，北屯區議員黃健豪說，北屯區人口數在台中市最多，爭取設置第2座親子館。記者洪敬浤／攝影

親子 台中市 托育

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