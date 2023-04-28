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桃香傳客庄 2023台中甜蜜桃觀光季29日起跑

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「2023甜蜜桃觀光季」將於明(29日)起至5月7日舉辦系列活動，每年4、5月為熱帶水蜜桃甜蜜桃」產季。圖／和平區公所提供
「2023甜蜜桃觀光季」將於明(29日)起至5月7日舉辦系列活動，每年4、5月為熱帶水蜜桃甜蜜桃」產季。圖／和平區公所提供

「2023甜蜜桃觀光季」開跑！台中市和平區公所將於明(29日)起至5月7日舉辦系列活動，甜蜜桃進軍台北展售，行銷和平中坑的香甜滋味，歡迎民眾走訪甜蜜桃故鄉，體驗中坑原、客風貌，品嘗客家好滋味。

台中市和平區中坑里為客庄東勢前往大雪山的必經中途點，在交通遷移下，造就當地原住民與客家人混居的生活型態，每年4、5月為「熱帶水蜜桃甜蜜桃」產季，中坑里更是和平區甜蜜桃主要產地。

民政局長吳世瑋表示，「甜蜜桃」是水蜜桃的改良品種，生長於中低海拔相對耐熱、產季也較早，因而有「熱帶水蜜桃」美名，初採時口感甜脆，適合做醃漬桃；後熟時果肉軟嫩，適合生食，「軟硬通吃」的特性，提供消費者多樣化選擇。

和平區長吳萬福說明，中坑里原、客混居的日常，造就了中坑獨特的生活人文，此次系列活動4月29、30日將在出雲山莊前廣場舉辦甜蜜桃觀光季暨客家美食園遊會，以甜蜜桃及客家美食為二大主軸，現場將有舞台展演、攤位展售及體驗活動等。

此外，5月6、7日也將與台北市政府原住民族事務委員會合作，前往台北市花博公園圓山園區長廊廣場展售，一連二周系列活動都將有滿額贈好禮促銷，歡迎大家一同參與。

和平區公所說明，中坑里甜蜜桃現已進入主要產季，且中坑里更是前往大雪山必經的中途點，遊客前往旅遊路途可居高臨下，俯瞰大安溪、遠眺雪山山脈，自然美景盡收眼底。更多「2023甜蜜桃觀光季」資訊可至活動臉書粉絲專頁查詢（ https://www.facebook.com/sweetpeach.HP/ ）。

「2023甜蜜桃觀光季」將於明(29日)起至5月7日舉辦系列活動。圖／和平區公所提供
「2023甜蜜桃觀光季」將於明(29日)起至5月7日舉辦系列活動。圖／和平區公所提供

客家美食 雪山 台中市

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