彰化今啟用29輛電動公車 今年另5輛跑中科二林

中央政策2023年公車全面電動化，彰化縣約350輛傳統公車，已有兩輛電動公車行駛，今天一口氣啟用29輛，分配到7條路線，共有243個班次，將服務11鄉鎮的民眾，未來還有3輛電動公車加入中科二林園區路線行列。

縣政府今天在彰化客運員林站辦理電動公車啟動典禮，縣長王惠美、台中區監理所所長楊聰賢、彰化汽車客運公司董事長黃錦椿、成運汽車製造公司董事長吳定發、員林市長游振雄等人與縣議員、民代，共同拉下紅綵帶，象徵啟動彰化縣電動公車元年。

王惠美說，她2018年上任時，彰化PM2.5是22.2，縣府鼓勵淘汰老舊摩托車和工廠鍋爐，彰化PM2.5在去（2022）年已下降到14，PM2.5減量全國第一，電動公車啟動後非常安靜，沒噪音，又能減輕環境汙染，這次彰化客運29輛電動公車行駛7條路線、243班次，合計行經彰化、和美、伸港、線西、鹿港、花壇、大村、員林、永靖、田尾及田中等鄉鎮，可全面提升公車服務品質。

縣政府協助縣內客運業者向交通部爭取補助購買34輛電動公車，今年2月7日員林客運先啟動兩輛電動巴士行駛員林經溪湖到二林的20路市區公車，彰化開始有電動公車上路，彰化客運公司獲補助2億300萬元，自行負擔9541萬元，合計2億9841萬元，向成運汽車製造公司採購29輛電動公車，目前彰化縣累計31輛電動公車。

員林市長游振雄表示，以往要到六都才有電動公車可搭乘，2月7日員林客運先啟用兩輛電動公車，員林市民每天可以看到電動公車來來往往，他和市民感謝王惠美縣長縣府團隊對淨零碳排的用心。