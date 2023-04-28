300年芒果老樹嚴重腐朽 南投縣府地方共同修剪搶救

水里玉峰南天宮後方的一棵300年芒果樹嚴重腐朽，水里鄉公所本周邀請專家學者、村長及在地居民討論後，決定讓這棵「樹神」能繼續守護在地鄉親，同時以修剪的方式先幫它瘦身，去除周邊枯枝修剪後，並現場張貼警語提醒民眾快速通行勿逗留。

南投農業處表示，縣內公告列管的珍貴老樹為118棵，每棵老樹都是見證先民的生活文化，並與地方習俗休戚與共，這棵縣府列管編號99號檬果（俗稱芒果）老樹，位於水里玉峰南天宮後方，原本蒼勁的老樹樹幹，不再如往日般生氣盎然。

台大植病博士蕭文偉判定老樹罹患「靈芝腐朽病」，3分之2株已腐朽無活性，歷年來均有持續進行救治，卻未有顯著改善，且樹冠有多數枯枝，確實有腐朽、棲地不良的狀況，透過修剪應可降低風險，但是修剪幅度不宜過大，以維持樹木活性。

水里鄉長葉銘豐說，玉峰村芒果老樹是在地南天宮信仰中心精神象徵，由於老樹樹齡超過300年，目前罹患靈芝腐朽病，經縣府與在地居民多次充分討論後，考量維護在地情感並兼顧降低公共安全風險，決定進行樹冠修剪，修剪後在地鄉親仍需注意安全，如果有緊急情形可立即向公所或縣府通報。