南投300年「樹神」重病 專家幫老樹瘦身救命

南投縣水里鄉長玉峰村300年老芒果樹，被居民視為「樹神」，但3分之2嚴重腐朽，縣農業處邀請專家會勘，決定以修剪方式先老樹瘦身，同時將枯枝去除，搶救老樹生命，讓樹神繼續庇佑居民。

農業處表示，這棵芒果樹是南投縣府列管編號99號老樹，罹患靈芝腐朽病，3分之2株已腐朽無活性，歷年來均有持續進行救治，卻未有顯著改善，且樹冠有多數枯枝。經與在地居民多次充分討論後，考量維護在地情感並兼顧降低公共安全風險，進行樹冠修剪，希望老樹能重獲生機。

台大實驗林樹醫師蕭文偉博士指出，芒果老樹確實有腐朽、棲地不良的狀況，也進行多次維護及救治工作，這次修剪應可降低老樹傾倒風險，但是修剪幅度不宜過大，以維持樹木活性。

玉峰村民說，芒果樹是玉峰村的共同回憶，雖然芒果樹罹病，但每年依舊開花結果，展現強韌的生命力，更讓居民相當不捨，希望能延續老樹生命，讓樹神繼續生長。水里鄉長葉銘豐說，玉峰村芒果老樹是當地信仰中心南天宮的象徵，公所將盡力協助在地鄉親搶救老樹。

縣議員陳淑惠及王秋淑說，芒果樹是維繫居民情感，雖有腐朽狀況但不應砍除，縣府以修剪方式改善老樹狀況，兩全其美。