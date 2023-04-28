鹿谷古匾見證八通關古道開闢 指定為古物免於蟲蛀

南投縣鹿谷鄉鳳凰山寺「佑我開山」匾，為清朝同治年間向慚愧祖師祈求開通八通關古道所贈，與花蓮縣玉里鎮協天宮「後山保障」匾，為清末開山撫番歷史最佳見證，南投縣政府考古遺址及古物審議會指定為一般古物，因匾額有蟲蛀，已請專家除蟲並妥善保存。

南投縣長許淑華說，南投擁有許多台灣歷史有重大影響事件的碑碣、匾額，例如與戴萬生事件有關的「刑期無刑」匾、與清末「開山撫番」有關的「入山撤禁告示碑」、「開闢鴻荒」碣、「化及蠻貊」碣、「萬年亨衢」等，為清末台灣山區及後山開發提供最佳的寫照。

「佑我開山」匾被指定的理由，第一點為台灣開發史重要民俗證物，同治13年（1874）清廷派福建總兵吳光亮為統領，開闢中部橫貫道路，清軍紮營頂城，慚愧祖師佑其開山撫番成功。中路開通後，其弟吳光忠贈匾向慚愧祖師祈求開通八通關古道一帆風順。

第二點為具歷史事件之深厚淵源，贈匾人吳光忠具名，昭示吳光亮奉命開山事蹟，有紀年、人物，實屬難得。第三點為本件古物來源明確，並能具體與同治年間施行之「開山撫番」政策連結，為南投開發重要見證，與八通關古道整修歷史息息相關，彌足珍貴。

南投縣政府去年底向文化部文化資產局提案，現勘發現匾額明顯蟲蛀痕跡，為保護珍貴古匾緊急搶救工作，今年2月14日委託鴻嶽藝術工作室在不改變古物樣貌的條件下進行除蟲，除蟲完成後需觀察是否仍有昆蟲活體及蟲卵防治，預計6月30日前完成。

文化局表示，除蟲後仍針對保存環境周圍定期施藥，儘量維持環境乾燥，以及每半年做一次檢查。鳳凰山寺考量申請恆溫恆濕櫃提供穩定的保存空間，縣政府將持續提供協助，保護重要文化資產。