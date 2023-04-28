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舊保險保障不足要解約？ 5月20日台中葫蘆墩來解惑

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
5月20日下午2點，財團法人金融消費評議中心將在葫蘆墩文化中心演講廳分享「高齡者常見金融消費爭議」，提升長者及一般民眾對金融產品的正確觀念。圖／台中市政府提供
5月20日下午2點，財團法人金融消費評議中心將在葫蘆墩文化中心演講廳分享「高齡者常見金融消費爭議」，提升長者及一般民眾對金融產品的正確觀念。圖／台中市政府提供

保險保障不足要解約？為讓民眾了解金融消費糾紛，台中市法制局與文化局將於5月20日下午2點，邀請財團法人金融消費評議中心專業講師，在葫蘆墩文化中心演講廳分享「高齡者常見金融消費爭議」，提升長者及一般民眾對金融產品的正確觀念。

法制局長李善植表示，長輩退休後大多無工作收入，年輕努力打拚存下的退休金，如因投資或遭詐騙而虧損時，不僅影響養老生活，也會造成家人的額外負擔。

法制局舉例，常見行銷話術如「舊的保險保障不足，我幫你把舊的解約換新的」、「你的定存要到期了，這檔商品的報酬比定存利率還高，空白處幫我簽個名」，年長者常因信賴親友或熟人，被推銷不適合的金融商品。

法制局說明，金融消費評議中心是行政院金融監督管理委員會依法捐助設立的團體，專責處理民眾與金融服務業間的爭議，如保險公司、銀行及證券期貨商。

此次課程報名即日起至5月12日或額滿為止，線上報名網址：https://forms.gle/U1wv8SrSVZwUA16V8。預先報名成功並全程上課者，課後將獲得1份精美小禮。

李善植分享，金融消費評議中心於每月的第一個星期三（如5月3日、6月7日、及7月5日等），於台中市政府消費者服務中心免費提供金融消費爭議諮詢服務，服務時間自上午10時30分至12時、下午1時至4時。

民眾如有金融消費問題，可於服務時間到台灣大道市政大樓文心樓10樓消費者服務中心洽詢；平日上班時間可撥打金融消費者申訴專線0800-789885向金評中心諮詢。

葫蘆墩文化中心歡慶40周年，再推好戲。面白大丈夫劇團「職男人生10─連休三天」以搞笑救星漫才、森量漫才、露營短劇、拳擊手短劇等幽默精采劇目，於5月5日周五至5月7日周日演出五場次。活動訊息可至中心官網(https://www.huludun.taichung.gov.tw/)或粉絲專頁(https://www.facebook.com/huludun.taichung)查詢。

面白大丈夫劇團「職男人生10─連休三天」，於5月5日周五至5月7日周日演出五場次，邀請觀眾進入捧腹大笑的世界。圖／葫蘆墩文化中心提供
面白大丈夫劇團「職男人生10─連休三天」，於5月5日周五至5月7日周日演出五場次，邀請觀眾進入捧腹大笑的世界。圖／葫蘆墩文化中心提供
面白大丈夫劇團「職男人生10─連休三天」，於5月5日周五至5月7日周日演出五場次，邀請觀眾進入捧腹大笑的世界。圖／葫蘆墩文化中心提供
面白大丈夫劇團「職男人生10─連休三天」，於5月5日周五至5月7日周日演出五場次，邀請觀眾進入捧腹大笑的世界。圖／葫蘆墩文化中心提供
面白大丈夫劇團「職男人生10─連休三天」，於5月5日周五至5月7日周日演出五場次，邀請觀眾進入捧腹大笑的世界。圖／葫蘆墩文化中心提供
面白大丈夫劇團「職男人生10─連休三天」，於5月5日周五至5月7日周日演出五場次，邀請觀眾進入捧腹大笑的世界。圖／葫蘆墩文化中心提供

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