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影／武陵農場3米高金雀花綻放 遊客：好像金雀展翅高飛
3米高金雀花綻放！黃澄澄、帶有一抹香草甜味的金雀花，多在中海拔以上的夏季開花，全台約武陵農場與阿里山能觀賞，武陵農場表示，金雀花在農場花期約4至8月，其中5、6月是最佳觀賞期，不容錯過。
武陵農場表示，金雀花是豆科金雀花屬多年生灌木，原產歐洲、地中海沿岸，是台灣罕見的綺麗花木，開花時旗瓣形如雀首，旁分兩側翼瓣，猶如雀翼，如同飛雀展翅騰空飛翔，羽色金黃，故稱「金雀花」。
因台灣夏天平地高溫炎熱，需在中海拔以上的夏季涼爽環境開花，武陵農場海拔約2000公尺，氣候適合金雀花生長，農場指出，目前台灣僅武陵農場與阿里山地區較有機會觀賞金雀花。
武陵農場副場長胡發韜表示，金雀花帶有一抹香草甜味，糅合檸檬清新香氣，相當清爽。農場花期約4至8月，其中5、6月是最佳觀賞期，主要分布於入口花園、場部溫室與升旗台附近。
胡發韜指出，農場內金雀花高度可達3公尺高，遠遠望去，一片金黃璀燦，有遊客分享，微風吹拂，好像千萬展翼擺動振翅欲飛的金雀，開花時也像夜空閃爍綻放的金黃色流星雨，相當壯觀。
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