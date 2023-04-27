台中驚傳公車載學生飆破百公里 交通局、警方說話了
台中昨早驚傳市區525路公車危險駕駛，在平面道路時速破百，嚇壞滿車學生、長輩等乘客。市府交通局表示，該駕駛有超速情形，已要求業者加強駕駛員教育訓練，對違規行為將嚴懲不貸，依契約規定，至少可處罰5千元，並納入年度評鑑。
市議員吳呈賢今獲投訴，昨早6時45分，一輛行駛在經貿路上的525路公車，不顧行車安全在路上狂飆，時速破百，罔顧車上多名學生乘客安全，也嚇壞不少人。吳呈賢說，該路公車曾有多次脫班紀錄，又遭投訴在市區道路超速，危險駕駛，要求交通局調查。
交通局指出，案經查為中鹿客運525路公車(車號KKA-5578)，於4月26日上午6時30分自社口活動中心發車，6時50分許行經經貿路、接近中央公園路段，駕駛員行車時速達94公里，確有超速情形。
交通局說，超速部分將依契約規定處罰至少5000元，此次違規行為也將納入年度公車評鑑，評鑑結果也將影響該公司虧損補貼款，也將影響該業者未來是否可續營運該路線，已要求業者加強駕駛員教育訓練，違規行為將嚴懲不貸。
警察局也說，公車若行經設置超速照相設備的路段，超速違規將可依據現行道路交通管理處罰條例第40條規定，處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰，此案警方將再進一步查明，若涉及公共危險，如蛇行等樣態必將依規處分，該區也將持續加強取締，維護交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言