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10分鐘跨越3行政區…台中公車時速飆破百公里 通學學生緊抓拉環

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員吳呈賢接獲民眾投訴，台中市區客運525路公車有超速行徑，被乘客拍下。圖/台中市議員吳呈賢提供
台中市議員吳呈賢接獲民眾投訴，台中市區客運525路公車有超速行徑，被乘客拍下。圖/台中市議員吳呈賢提供

昨上午6點45分，台中市區客運525路公車從神岡區社口活動中心發車，經大雅區、西屯區，一路飆速通過20多個停靠站，短短10分鐘就飆到西屯區經貿路。更離譜的是，這輛公車超速疾駛，車上載送多名通學學生，沿途緊抓拉環、扶桿，並拍下司機超速影片，向市議員吳呈賢投訴。

台中市區客運525路公車由中鹿客運經營，從神岡區社口活動中心發車，終點站為台中刑務所演武場，途經曉明女中、台中二中、新民高中、台中科技大學等校，學生為該路線主要客群。

台中市議員吳呈賢今接獲投訴，指525公車昨上午6點45分，在經貿路路上狂飆，司機不顧行車安全，時速破百，嚇壞車上多名乘客。

吳呈賢表示，一般市區公車限速40公里，據他了解，這班公車6時45分從神岡區社口活動中心發車，沿途27個站牌，正常路程至少要40分鐘，才能抵達投訴影片中的西屯區經貿路，但學生拍下該班公車6時55分在經貿路狂飆，短短10分鐘跨越3行政區，難道沿路不用停等紅綠燈？或停靠站牌？

吳呈賢指出，525路公車曾有多次脫班紀錄，又被投訴在市區道路超速，危險駕駛，罔顧人命，他要求交通局調查。

對此，台中市交通局表示，經請中鹿客運行車調閱記錄器卡紙，該車確實於6:55於經貿路段時速94公里，已依規處分中鹿客運，要求該公司加強駕駛員教育訓練，並檢視525路班次安排有無時間緊迫的狀況，以維護行車安全。

另有關駕駛員態度不佳的情形，亦責請該公司調閱影帶並向駕駛員了解狀況，倘確有疏失將依規處分中鹿客運並要求輔導改善。

台中市議員吳呈賢接獲民眾投訴，台中市區客運525路公車有超速行徑，被乘客拍下。圖/台中市議員吳呈賢提供
台中市議員吳呈賢接獲民眾投訴，台中市區客運525路公車有超速行徑，被乘客拍下。圖/台中市議員吳呈賢提供

公車 台中市 議員 紅綠燈

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