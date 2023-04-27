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連假登山事故頻傳 玉管處籲山友不越級挑戰並勇於撤退

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
山區天候難測，倏忽雲霧繚繞，玉山國家公園籲山友無須慌張作好登山準備，就可平安下山。圖／玉管處提供
山區天候難測，倏忽雲霧繚繞，玉山國家公園籲山友無須慌張作好登山準備，就可平安下山。圖／玉管處提供

本周末又是五一連假，隨著清明連假發生多起山難意外，加上上周末發生在能高安東軍縱走的2死山難，不只領隊失溫、女教授高山症不治，玉山國家公園表示，加上今年的天氣狀況可說是迥異於往常，山區氣候難測，不要越級挑戰外，如遇到緊急狀況時須仔細評估審慎面對，更要做足準備並勇於撤退，以避免憾事發生。

玉管處指出，近來國內掀起登山熱，成為有益身心的健康活動，但也造成山難事故頻傳，強調山友登高山，切勿輕忽高山上的氣候難測，不只缺水旱象外，玉山主峰也創下80年來最晚降雪的紀錄，呼籲高山氣溫比平地低十幾度，加上水氣影響，氣候極不穩定，如4月17日，就在玉山主峰及排雲山莊降下冰雹，請登山民眾務必做好防寒、防潮準備，以降低發生失溫、高山症等機率。

玉管處提醒山友，從事戶外登山，要緊記登山緊急狀況應變的「333原則」，就是當缺糧時生命跡象仍可維持3周，但缺水時僅可維持3天，若是失溫的話僅可維持3個小時，同時要啟動「天候3層檢核」措施。

第1層在出發前了解天候狀況，並關注交通、氣象等網站提前了解山區情況；第2層則是登山隊伍抵達登山口時，可由領隊與登山成員一起檢查裝備，並討論遇到不良天候時的處置；第3層則是設定折返點，如在山區遭遇惡劣天候時，切勿冒險繼續上山行程，適時設定折返點，以免遭遇山路崩塌或溪水暴漲受困的情況。

特別是，由於登山隊伍中每個人的體能狀況不同，因此在長距離、長天數登山活動時，速度落差會越來越大，如果夥伴之間彼此不認識，就有可能會走散，而變成「名義上結伴同行，實質上走散（獨攀）」的狀況，這是極度危險的情況，因為走散帶來的壓力及恐慌加上體能及判斷力下降，就有可能造成後續的危險狀況。

同時籲請山友應慎選夥伴及領隊，要找認識的朋友、體能相近的朋友，要有陪伴及照顧好自己及同行夥伴的能力及責任的朋友，還有無論如何都要走一起的朋友結伴同行，記住「山就在那裡」拿出撤退的勇氣。

山區天候難測，倏忽雲霧繚繞，玉山國家公園籲山友無須慌張作好登山準備，就可平安下山。圖／玉管處提供
山區天候難測，倏忽雲霧繚繞，玉山國家公園籲山友無須慌張作好登山準備，就可平安下山。圖／玉管處提供

玉山國家公園 山友 山難 高山症 連假

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