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日月潭涵碧樓半夜全館大停電 香港旅客抱怨因應做法不妥當

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭涵碧樓是訂房率極高的台灣頂級飯店，風景視野更是國際旅客的首選，但今晨的大停電，引發住客不滿。本報系資料照片
日月潭涵碧樓是訂房率極高的台灣頂級飯店，風景視野更是國際旅客的首選，但今晨的大停電，引發住客不滿。本報系資料照片

原本是一次興沖沖的日月潭深度頂級體驗，但來自香港的蔡小姐及友人，半夜卻遇到涵碧樓的全館大停電，成為一次難忘的敗興而歸，她質疑國際級五星飯店竟缺乏全館停電的因應做法，實在有負盛名；涵碧樓飯店表示，事先排定的全館年度電力系統檢修，已盡量選在凌晨進行，且事前以信函告知，很遺憾造成住客的不便，已盡力聯繫並安撫客訴中。

來自香港的蔡小姐指出，今年3月台灣方面放寬港澳自由行後，她隨即透過Hotels.com訂房，好不容易看到4月26日涵碧樓有兩間空房下，立刻成功下訂，對於這家訂房率極高的台灣頂級飯店，更慶幸自己終於有機會一圓心願，順利訂到涵碧樓房間，畢竟這是一間號稱媲美五星級渡假村龍頭「悅榕莊」的硬體設施，想要前來日月潭好好體驗一番。

蔡小姐說，但從入住登記起，涵碧樓前檯始終未告知當晚半夜有內部電力系統的維修工程，是進入房間後，才有服務人員說明半夜一至二點會停電之事，並提示一封飯店的信件，此後到晚上用餐、就寢前，客房部一直沒提醒，並說明停電後的處理做法；果然凌晨一點全館大停電後，她形容在房間內伸手不見五指，不僅沒有空調，飯店也要求住客不能打開窗戶，因外面蚊子很多，讓她與同行友人不只摸黑害怕，甚至停電無空調，也無法用飯店電話客訴，停電一直拖到兩點半才恢復。

蔡小姐指出，由於整間飯店有很多住客都表示非常不滿，但只得到值班經理的口頭抱歉，同時也看到大家退房時，都拿到涵碧樓的一盒茶葉做為道歉，倖倖然未受尊重，且備受敷衍，畢竟停電帶給不同房客有不同的不便，她質疑國際級五星飯店竟缺乏全館停電的因應做法，實在有負盛名。

她並說，從昨晚到現在，她要的不是道歉，而是這種對待，是不符合高級飯店的營運模式，完全不讓客人選擇，也沒為客人安危作適當安排。

日月潭涵碧樓今晨的電力系統停電維修，引發住客不滿，表示僅僅只收到一封飯店信函告知，覺得不受尊重。圖／蔡姓房客提供
日月潭涵碧樓今晨的電力系統停電維修，引發住客不滿，表示僅僅只收到一封飯店信函告知，覺得不受尊重。圖／蔡姓房客提供
日月潭涵碧樓是訂房率極高的台灣頂級飯店，風景視野更是國際旅客的首選，但今晨的大停電，引發住客不滿。本報系資料照片
日月潭涵碧樓是訂房率極高的台灣頂級飯店，風景視野更是國際旅客的首選，但今晨的大停電，引發住客不滿。本報系資料照片

停電 涵碧樓 日月潭 香港 客訴

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