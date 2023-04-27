台中北屯校前淪為「行人地獄」 民代+台電讓道改善

台中市北屯區衛道中學前方四平路部分人行道，因台電水湳倉庫圍牆中斷，學生上下學經過，只能走在車道上，險象環生，被詬病為「行人地獄」，經立委莊競程、市議員曾朝榮邀集衛道中學及台電會勘改善，台電同意退縮4公尺，釋出人行道空間，今天完工通行，讓學生、行人通行更安全。

莊競程說明，衛道中學位於水湳市中心，近年因水湳開發，周邊交通繁忙，學校前方四平路、榮德路口人行道，學生常因此走在車道上，險象環生，嚴重影響行人安全。他和曾朝榮為有效改善通行安全，積極與台電協調，爭取釋出人行道空間，降低事故發生率。

台電基於敦親睦鄰精神，同意配合退縮圍牆，釋出人行道空間，人行道長約61公尺，並4個月內改善部分道路缺失，並加碼環境進美化，共同為維護學生、行人通行安全努力，莊競程對此表達敬佩與肯定。

台電中區施工處副處長游志聖說，該處為台電的水湳倉庫鄰四平路的圍牆，已設置多年，基於學生通行安全考量，在去年底會勘後立即規劃及發包，經過4個月今天完工通行。期間，特別感謝莊競程及校方提供寶貴意見與協助，台電退縮部分空間讓往來行人與學生多一份安全保障，與地方共榮共好。

衛道中學校長陳秋敏表示，感謝莊競程與曾朝榮的關注和台電公司的支持，讓學生能夠在通行上更加安心。