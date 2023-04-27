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南投全民運動館落腳舊議會 居民：先解決淹水問題

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議會舊址將成為南投縣首座全民運動館所在，居民希望一併解決當地豪雨易淹水問題。記者江良誠／攝影
南投縣議會舊址將成為南投縣首座全民運動館所在，居民希望一併解決當地豪雨易淹水問題。記者江良誠／攝影

南投縣政府計畫在南投市及草屯興建全民運動館，今天召開第一場公聽會，各界發言熱烈，希望能兼顧友善婦幼、無障礙空間、到運動館外場地如何延伸、委外經營時間安排等，副縣長王瑞德表示，將彙整各方意見，做為推動全民運動館參考。

南投市全民運動館計畫利用舊縣議會土地約6385平方公尺面積開發，參照國民運動中心模式，設置體能中心、瑜珈或韻律教室、桌球場、羽球場或綜合球場等運動設施，並強化公益回饋，開放特定時段供年長及弱勢族群免費使用，提升各年齡層運動風氣。

南投市長張嘉哲說，國民運動中心是全民共同期待，希望能儘早實現，並滿足運動人口需要。縣議員簡千翔、林儒暘、沈夙崢則建議，全民運動館細部規畫時能廣泛收集運動人口意見、課程設計及如何優惠在地居民等問題，並營造屬於南投特色的全民運動館。

南投市民也建議，舊議會所在地遇豪雨便淹水，也應在這次全民運動館規畫時，一併解決。

王瑞德說，召開公聽會就是希望廣泛收集各界意見，做為全民運動館推動參考，感謝大家踴躍建議，除在南投市舉辦公聽會，5月5日下午2時，將在草屯鎮公所5樓國際會議廳舉辦第二場公聽會，邀請在地民意代表及里長、居民參與討論。

南投縣全民運動館公聽會各界參與踴躍，希望建設符合民眾需求又兼顧友善婦幼的運動場館。圖／南投縣政府提供
南投縣全民運動館公聽會各界參與踴躍，希望建設符合民眾需求又兼顧友善婦幼的運動場館。圖／南投縣政府提供
南投縣議會舊址將成為南投縣首座全民運動館所在，居民希望一併解決當地豪雨易淹水問題。記者江良誠／攝影
南投縣議會舊址將成為南投縣首座全民運動館所在，居民希望一併解決當地豪雨易淹水問題。記者江良誠／攝影

運動 南投 豪雨

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