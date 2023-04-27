老人家不想餓到大甲媽信眾做這決定 孝子盼捧場：讓我爸媽早點回來
台灣最美的風景。張姓網友在「我愛大甲媽活動情報討論區」社團發文，指他的父母每年大甲媽遶境都會擺攤免費提供點心，衡量今年出現人潮爆量因此不少隨香客餓肚子的情形，決定晚點擺攤，勢必因此晚歸，他希望網友主動拿點心，「讓我爸爸媽媽能早點回來」，網友直呼孝順。
疫情解封，大甲媽祖遶境進香活動迎來超乎預期的人潮，甚至出現沿途點心站免費餐食不夠吃的情況（ https://udn.com/news/story/123477/7117949 ）。
張姓網友（ https://www.facebook.com/groups/293457797361493/user/100006335911383/ ）發文表示，他的父母每年大甲媽遶境都會做小點心請大家吃，這次父母聽來自各地勇士的建議，決定晚一點才擺攤，讓中間那些沒東西吃的人能有個點心止一下餓。
他說，他父母決定下午2點才開始，也都特別挑一些比較冷門的路段，讓大家從一個鄉到下一個鄉，有個可以拿在手上邊走邊吃。因為從下午2點才開始，會導致回家時間更晚了，「因為爸爸媽媽都會做到沒配料為止才會收攤」。
張姓網友表示，他想要麻煩大家，如果有看到他父母設置的點心站，停下腳步拿一份，順便當作休息，歇歇腳再上路，「也讓我爸爸媽媽能早點回來」。他的父母都是做完當天衝回家，備翌日所需要的配料。「所以麻煩大家了，要不然我這個小兒子，他們沒有安全到家，我會不放心」。
張姓網友的父母參與進香供應點心窩窩頭，堅持免費不收贊助第9年。網友表示，「昨天在西螺大橋有吃到喔！很好吃！感謝你們」、「媽祖婆會疼惜你們全家的，孝順的兒子會有福報，養出你這樣的兒子父母也有福報」、「謝謝你們的付出~我有吃到~很好吃喔」、「感謝你們全家的付出」、「有吃到，謝謝你們，辛苦了」。
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