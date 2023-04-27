快訊

解讀習近平與澤倫斯基熱線：中烏「各自表述」但沒意義？

最終記者會！指揮中心5月1日解編 同步取消住宿機構定期快篩措施

Selina宣布當媽首現身！5月孕肚曝光「超圓滾」

老人家不想餓到大甲媽信眾做這決定 孝子盼捧場：讓我爸媽早點回來

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
張姓網友希望隨香客路過他的父母設置的點心站捧場，讓他的父母能早點平安回家。圖／取自「我愛大甲媽活動情報討論區」社團
張姓網友希望隨香客路過他的父母設置的點心站捧場，讓他的父母能早點平安回家。圖／取自「我愛大甲媽活動情報討論區」社團

台灣最美的風景。張姓網友在「我愛大甲媽活動情報討論區」社團發文，指他的父母每年大甲媽遶境都會擺攤免費提供點心，衡量今年出現人潮爆量因此不少隨香客餓肚子的情形，決定晚點擺攤，勢必因此晚歸，他希望網友主動拿點心，「讓我爸爸媽媽能早點回來」，網友直呼孝順。

疫情解封，大甲媽祖遶境進香活動迎來超乎預期的人潮，甚至出現沿途點心站免費餐食不夠吃的情況（ https://udn.com/news/story/123477/7117949 ）。

張姓網友（ https://www.facebook.com/groups/293457797361493/user/100006335911383/ ）發文表示，他的父母每年大甲媽遶境都會做小點心請大家吃，這次父母聽來自各地勇士的建議，決定晚一點才擺攤，讓中間那些沒東西吃的人能有個點心止一下餓。

他說，他父母決定下午2點才開始，也都特別挑一些比較冷門的路段，讓大家從一個鄉到下一個鄉，有個可以拿在手上邊走邊吃。因為從下午2點才開始，會導致回家時間更晚了，「因為爸爸媽媽都會做到沒配料為止才會收攤」。

張姓網友表示，他想要麻煩大家，如果有看到他父母設置的點心站，停下腳步拿一份，順便當作休息，歇歇腳再上路，「也讓我爸爸媽媽能早點回來」。他的父母都是做完當天衝回家，備翌日所需要的配料。「所以麻煩大家了，要不然我這個小兒子，他們沒有安全到家，我會不放心」。

張姓網友的父母參與進香供應點心窩窩頭，堅持免費不收贊助第9年。網友表示，「昨天在西螺大橋有吃到喔！很好吃！感謝你們」、「媽祖婆會疼惜你們全家的，孝順的兒子會有福報，養出你這樣的兒子父母也有福報」、「謝謝你們的付出~我有吃到~很好吃喔」、「感謝你們全家的付出」、「有吃到，謝謝你們，辛苦了」。

張姓網友希望隨香客路過他的父母設置的點心站捧場，讓他的父母能早點平安回家。圖／取自「我愛大甲媽活動情報討論區」社團
張姓網友希望隨香客路過他的父母設置的點心站捧場，讓他的父母能早點平安回家。圖／取自「我愛大甲媽活動情報討論區」社團

父母 大甲媽祖

延伸閱讀

大甲媽回鑾路線與管制 清水警強力取締違規、違法行為

明道大學迎大甲媽回鑾 唯一祈求願望實現

影／大甲媽回駕！今晚再駐駕西螺福興宮 限時開放換壓轎金

場面沸騰！大甲媽新港回鑾 湧萬信眾齊喊「我愛媽祖」

相關新聞

老人家不想餓到大甲媽信眾做這決定 孝子盼捧場：讓我爸媽早點回來

台灣最美的風景。張姓網友在「我愛大甲媽活動情報討論區」社團發文，指他的父母每年大甲媽遶境都會擺攤免費提供點心，衡量今年出...

彰化中友百貨預計今年上半年動工 2026年開幕

彰化市第一家百貨公司中友百貨建築執照本月已核發，彰化縣長王惠美表示，中友百貨未來規劃地上21層地下4層，總投資金額增加到...

台中大安農會捐金磚米撲滿助弱勢 受贈單位感謝

台中市大安區農會去年發起「公益ANNO 永續善農」為期一年的愛心活動，共捐出2個大金磚及47個小金磚給財團法人台中市私立...

許陳圓挑水10公里養家、教育3子女愛物惜物 獲頒南投模範母親

南投市鳳山里90歲婦人許陳圓育有2子1女，因為住在八卦山台地缺水，她得走到員林市百果山取水，來回約10公里的路程，就為了...

彰化伸港1200元振興禮金 7月發放

彰化縣伸港鄉公所2年多前，為因應疫情對經濟的衝擊，原有意發給每名鄉民1200元振興禮金，卻因沒有法源依據，讓鄉民空歡喜一...

全國首座國際級 台中足球園區動工

占地4.7公頃的台中足球運動休閒園區昨天動工，斥資15.1億，興建兩座11人制國際標準足球場、兩座5人制足球場，預定20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦