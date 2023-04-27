彰化中友百貨預計今年上半年動工 2026年開幕

彰化市第一家百貨公司中友百貨建築執照本月已核發，彰化縣長王惠美表示，中友百貨未來規劃地上21層地下4層，總投資金額增加到43億元，將會成為彰化的新地標，預計今年上半年動工，在2026年開幕，將可提供更多工作機會，讓彰化鄉親更幸福。

中友百貨不再只聞樓梯響!今天彰化縣政府與中友百貨聯合在縣府召開記者會公布最新進度，王惠美表示，之前傳聞說縣長選舉結束後，中友百貨公司就沒有了，事實上並非如此，彰化建縣300年，好不容易迎來第一間百貨公司，大家都很期待，雖然還有很多行政程序正在積極進行，縣府團隊對於在提交審查、建照等各方面，給予大力協助，終於在4月20日中友拿到建照。

王惠美說，後續期待盡速處理五大管線部分，再正式動工，也感謝中友願意配合將整個基地往內縮，同時認養鄰近成功公園，未來整體區域會變成休閒、採購很好的場域，相信能夠創造出更多產值。

益彰公司（中友）總經理劉嘉誠表示，感謝王惠美縣長帶領的縣府團隊對這個建案的支持，在建管或建照申請上給予協助，也感謝市公所對本案的大力推動，目前將盡速完成開工前準備文件，希望能盡速開幕，為廣大彰化縣民服務。

劉嘉誠說，眾所期待的中友百貨彰化店從2021年以27億元投標成功後，即遇到疫情沿燒，加上建材至今節節上升6成，中友表示，整體規劃也改變停車設計，以增加停車空間和停車動線更順暢，經費也增加到43億元。

益彰股份公司發言人王勝豐副店長說，中友彰化店預計下個月圍籬，希望能夠在今年上半年動工，預計將在2026年底前開幕。

彰化市長林世賢說，這是縣市合作的成果，也是最佳典範，感謝王惠美縣長縣府團隊很快通過建照，期待中友能夠快速蓋好，讓彰化更好更進步。

縣府建設處表示，彰化市第二停車場(停五)基地面積7109平方公尺，計畫興建地上21層、地下4層的中友百貨，總高度達84.7公尺，結構系統採鋼骨結構，為停車場共構百貨商場設計，建物北側於B2到11F分別設有商場、餐飲場所及展場空間，另於12F到15F規劃電影院。南側於B1F到B4F規劃1200輛機車停車位，8F以上規劃700輛汽車停車位，將可紓解鄰近商圈停車位不足問題。

王勝豐說，未來將會安排業績最有效益的廠商到彰化營運，以提高業績，也已對彰化的鄉親進行消費問卷設計，將會針對彰化民眾消費的愛好取向，安排廠商設櫃。