快訊

高端EUA審查外洩調查出爐 衛福部把責任全推給網紅？

一場大火燒了調查局最大辦公室 更燒出內控內稽大問題

陳致中將入獄、黃睿靚緩刑原因…媳婦難拒婆婆要求 她也曝光吳淑珍當下慫恿說詞

台中大安農會捐金磚米撲滿助弱勢 受贈單位感謝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安區農會為期一年的愛心活動，共捐出2個大金磚及47個小金磚給財團法人台中市私立馨安啟智家園，今天辦捐贈典禮。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會為期一年的愛心活動，共捐出2個大金磚及47個小金磚給財團法人台中市私立馨安啟智家園，今天辦捐贈典禮。圖／大安區農會提供

台中市大安區農會去年發起「公益ANNO 永續善農」為期一年的愛心活動，共捐出2個大金磚及47個小金磚給財團法人台中市私立馨安啟智家園，今天舉辦捐贈典禮，受贈單位感謝。

去年「公益ANNO 永續善農」共募集1178位ANNO公益大使，其中有28個單位，包含台中市農會、農委會農業金融局、全國農業金庫股份有限公司、農訓協會、外埔國中教務處、金門縣農會、龜記竹北三民店、龜記新竹金山店、可不可竹北三民店、台中市政府警察局第三分局、南港區農會、仁愛鄉農會、麻豆區農會、霧峰酒莊、寶山農民直銷站、大里杙農漁會產品生活館、國立中興大學實習商店、行政院農業委員會茶業改良場、大安衛生所、大安國中、海生海鮮餐廳、台中市政府教育局課程教學科、大甲國中、公民國中、大安圖書館、大學仕專業教育機構、台中市政府警察局交通警察大隊大甲分隊、台中市政府警察局大甲分局大安分駐所等，個人或團體都採自由捐贈。

大安區農會表示，這次一起捐贈馨安啟智家園的單位有台中市大安區農會，大安區肉品市場、日登國際企業有限公司及34位ANNO公益大使，平均每個撲滿約500元，這次與安農偕同捐贈的ANNO公益大使，總計13萬3918元。

馨安啟智家園院長賴俊旭表示，很感謝安農的善款，這些愛心將全數挹注於家園，平時也收到許多安農的愛心，如鴨蛋、蔬菜，對家園很有幫助。

延伸閱讀

竹北天坑再現！里長憂安危：案旁道路是往竹科幹道

竹北天坑再現 藍綠民代齊轟：建商信用破產

很恐慌！ 竹北天坑竟塌5次 住戶怒：已塌到家門口了

竹北「天坑」吞沒1輛特斯拉 楊文科：建案工地勒令停工

相關新聞

彰化中友百貨預計今年上半年動工 2026年開幕

彰化市第一家百貨公司中友百貨建築執照本月已核發，彰化縣長王惠美表示，中友百貨未來規劃地上21層地下4層，總投資金額增加到...

台中大安農會捐金磚米撲滿助弱勢 受贈單位感謝

台中市大安區農會去年發起「公益ANNO 永續善農」為期一年的愛心活動，共捐出2個大金磚及47個小金磚給財團法人台中市私立...

許陳圓挑水10公里養家、教育3子女愛物惜物 獲頒南投模範母親

南投市鳳山里90歲婦人許陳圓育有2子1女，因為住在八卦山台地缺水，她得走到員林市百果山取水，來回約10公里的路程，就為了...

彰化伸港1200元振興禮金 7月發放

彰化縣伸港鄉公所2年多前，為因應疫情對經濟的衝擊，原有意發給每名鄉民1200元振興禮金，卻因沒有法源依據，讓鄉民空歡喜一...

全國首座國際級 台中足球園區動工

占地4.7公頃的台中足球運動休閒園區昨天動工，斥資15.1億，興建兩座11人制國際標準足球場、兩座5人制足球場，預定20...

減碳排 清境農場不養牛了

政府推動淨零排放，南投仁愛清境農場為降低場內碳排量，決定結束逾一甲子的養牛業務，昨將22頭安格斯牛送往屏東牧場，藉此降低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦