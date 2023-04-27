台中大安農會捐金磚米撲滿助弱勢 受贈單位感謝

台中市大安區農會去年發起「公益ANNO 永續善農」為期一年的愛心活動，共捐出2個大金磚及47個小金磚給財團法人台中市私立馨安啟智家園，今天舉辦捐贈典禮，受贈單位感謝。

去年「公益ANNO 永續善農」共募集1178位ANNO公益大使，其中有28個單位，包含台中市農會、農委會農業金融局、全國農業金庫股份有限公司、農訓協會、外埔國中教務處、金門縣農會、龜記竹北三民店、龜記新竹金山店、可不可竹北三民店、台中市政府警察局第三分局、南港區農會、仁愛鄉農會、麻豆區農會、霧峰酒莊、寶山農民直銷站、大里杙農漁會產品生活館、國立中興大學實習商店、行政院農業委員會茶業改良場、大安衛生所、大安國中、海生海鮮餐廳、台中市政府教育局課程教學科、大甲國中、公民國中、大安圖書館、大學仕專業教育機構、台中市政府警察局交通警察大隊大甲分隊、台中市政府警察局大甲分局大安分駐所等，個人或團體都採自由捐贈。

大安區農會表示，這次一起捐贈馨安啟智家園的單位有台中市大安區農會，大安區肉品市場、日登國際企業有限公司及34位ANNO公益大使，平均每個撲滿約500元，這次與安農偕同捐贈的ANNO公益大使，總計13萬3918元。

馨安啟智家園院長賴俊旭表示，很感謝安農的善款，這些愛心將全數挹注於家園，平時也收到許多安農的愛心，如鴨蛋、蔬菜，對家園很有幫助。