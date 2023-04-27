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許陳圓挑水10公里養家、教育3子女愛物惜物 獲頒南投模範母親

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市長張嘉哲（右）今天到鳳山里頒發模範母親給許陳圓阿嬤（中），讓老人家笑開懷。圖／南投市公所提供
南投市長張嘉哲（右）今天到鳳山里頒發模範母親給許陳圓阿嬤（中），讓老人家笑開懷。圖／南投市公所提供

南投市鳳山里90歲婦人許陳圓育有2子1女，因為住在八卦山台地缺水，她得走到員林市百果山取水，來回約10公里的路程，就為了讓家人有乾淨的水可用，子女因母親身教也養成了惜物習水的美德。許婦獲選為南投市模範母親，市長張嘉哲今天前往頒獎，讓她也能感受這分感恩的心。

許陳圓出生在名間鄉，一共有8個兄弟姊妹，家裡務農維生，她從小就幫忙種植農作物並分擔家計，還得煮飯洗衣服等，生活極為艱辛，卻讓她養成刻苦耐勞的精神。

許陳圓21歲嫁到南投市鳳山里，育2男1女。雖然家境困難，她為了讓孩子能接受教育，每天都會一大早起床為家人準備早餐，之後再出門工作賺錢，每天早出晚歸。

早期八卦山區缺乏水源，她必須到山下挑水回來煮飯，走到員林市百果山，阿嬤挑著60公升的水，來回10公里的路程，就為了讓家人有乾淨的水可用。

她養成了惜物習水的美德，平常還會利用水桶，接從屋簷流下的雨水，用來先洗菜再澆花等，盡可能不浪費一點一滴的水資源，孩子們從小在媽媽的耳濡目染下，也養成了這般美德。

許陳圓書讀不多，但常常告訴子女要互相幫助，凡事不要太計較，對於家庭任勞任怨，從來不會喊累，也經常樂於助人，是大家眼中的好鄰居。

南投市長張嘉哲說，許陳圓不辭辛勞的付出，是母愛偉大的縮影，讓子女能安心成長，所以他親自頒發獎狀，希望讓阿嬤也能感受公所的誠意和感謝。

許陳圓（左3）年輕時為了子女安心生活，山上山下挑水走10公里，教育子女愛物惜物，南投市長張嘉哲今天上山頒發模範母親，感謝阿嬤偉大的母愛。圖／南投市公所提供
許陳圓（左3）年輕時為了子女安心生活，山上山下挑水走10公里，教育子女愛物惜物，南投市長張嘉哲今天上山頒發模範母親，感謝阿嬤偉大的母愛。圖／南投市公所提供

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