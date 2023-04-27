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豐原醫院40歲啦！ 專屬生日牆打卡送好禮

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐原醫院規劃產嬰室外打造專屬「生日快樂」打卡牆，即日起歡迎民眾到場拍照打卡上傳，有機會拿到限量豐原醫院專屬杯墊，共享幸福。圖／衛生福利部豐原醫院提供
豐原醫院規劃產嬰室外打造專屬「生日快樂」打卡牆，即日起歡迎民眾到場拍照打卡上傳，有機會拿到限量豐原醫院專屬杯墊，共享幸福。圖／衛生福利部豐原醫院提供

生日快樂！守護台中市山城地區居民健康的豐原醫院，本月30日將歡慶40周年，院方規劃產嬰室外打造專屬「生日快樂」打卡牆，即日起歡迎民眾到場拍照打卡上傳，有機會拿到限量豐原醫院專屬杯墊，共享幸福。

豐原醫院成立於1983年4月30日，本月底將迎接40歲院慶，院內婦產科提出以「新生命喜悅」進行環境營造，在產嬰室打造一面以「生日快樂」為主題的打卡牆，每季更換布置，提供住院病患及家屬打卡，即日起成功打卡民眾有機會獲得院方專屬杯墊，數量有限，送完為止。

豐原醫院院長賴慧貞表示，從建院初期100床病床位到今日的區域教學醫院，秉持照護民眾健康、配合政策、關懷弱勢為醫院使命，關懷、誠信、創新為核心價值，致力「成為大台中民眾最信賴的醫療暨健康照護中心」，豐醫準備好朝向下一個40年邁進。

賴慧貞與醫護同仁在打卡牆前合影留念，並準備蛋糕替豐原醫院慶生。婦產科主任張崑敏醫師表示，感謝院方支持，提供許多產婦及家屬在這美麗的打卡牆，與醫護人員共同分享喜悅。

豐原醫院規劃產嬰室外打造專屬「生日快樂」打卡牆，即日起歡迎民眾到場拍照打卡上傳，有機會拿到限量豐原醫院專屬杯墊，共享幸福。圖／衛生福利部豐原醫院提供
豐原醫院規劃產嬰室外打造專屬「生日快樂」打卡牆，即日起歡迎民眾到場拍照打卡上傳，有機會拿到限量豐原醫院專屬杯墊，共享幸福。圖／衛生福利部豐原醫院提供

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