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好食好事「食農創生計畫」開訓 青農實現理想展現彰化特色

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
好食好事基金會第二屆食農創生計畫開訓，助6家彰化在地優秀青年在家鄉立基深耕。圖／頂新和德基金提供
好食好事基金會第二屆食農創生計畫開訓，助6家彰化在地優秀青年在家鄉立基深耕。圖／頂新和德基金提供

彰化縣頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會專注青年人才育成，五年來協助多家食農新創團隊加速發展，昨天好食好事「食農創生計畫」開訓，入選團隊有農業門外漢的夫妻辭職種本土黃豆，也開啟系列食農課程推廣台產黃豆；也有兄妹海歸返鄉，延續父母珍視動物理念，引進Al經營養大兄妹倆的牧場。

好食好事基金會昨天在永靖鄉頂新大樓舉辦「第二屆食農創生計畫開訓典禮」，未來4個月將透過業師到現地輔導、群眾募資等方式，助6家彰化在地優秀青年在家鄉立基深耕。

頂新和德基金會秉持出身農村的捐助人代表魏應充的初衷，自2022年起啟動「好食好事食農創生計畫」，首屆便助6間在地團隊群眾募資總金額達219萬，協助回鄉創業者站穩腳跟、助力二代接班穩健轉型，今年再接再厲繼續協助在地食農新創團隊。

入選第二屆「食農創生計畫」的六個團隊包括晨照溫室的哈密瓜、雷打石時農行銷公司的鹹鴨蛋醬、黃金蜂園的蜂巢蜜、田野勤學的黃豆、通利水產行的黑蜆、乙木羊的羊奶。

好食好事基金會捐助人代表魏應充也感謝彰化縣政府鼎力相助，並提醒團隊做好創業管理及了解銷售通路趨勢，才能成長更快速。好食好事有很豐富的實戰經驗，願意和青農相攜成長，讓青農不要繞路、順利發展。

彰化縣政府秘書賴沛然說，感謝好食好事基金會協助展現食農產品特色，並引用彰化縣縣長王惠美所說「彰化很有料只是太低調」，期許好食好事基金會能多多推廣彰化特色。

「好食好事食農創生計畫」除提供現地輔導、課程和地方社群聚會外，輔導期間也會延續第一屆經驗，協助6家食農團隊進行群眾募資，每隊最高能獲得10萬獎金，有助於在地青農開拓新通路、帶來新的營運模式與實質營收。

今年入選團隊中有的從外地返鄉的青農，如辭去竹科工程師回到北斗的田野勤學陳光鏡回鄉種黃豆，從中國回到埔心鄉的乙木羊牧場第二代黃怡菁，青農的投入盼為家鄉產業帶來新活力。

食農 團隊

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